Stellantis et Foxconn accélèrent dans les semi-conducteurs avec SiliconAuto Partenaires depuis plus de deux ans, Stellantis et Foxconn annoncent la création d’une nouvelle coentreprise. Baptisée SiliconAuto, celle-ci fournira dès 2026 des semi-conducteurs pour les nouvelles plates-formes de véhicules électriques du constructeur, et plus largement pour l’industrie automobile.

Avec la création de cette nouvelle coentreprise, Stellantis et Foxconn renforcent leur partenariat dans les semi-conducteurs.

Stellantis et Hon Hai Technology Group, connu à l’international sous le nom de Foxconn, présentent leur nouvelle coentreprise. Détenue à parts égales, SiliconAuto est dédiée à la conception ainsi qu’à la commercialisation d’une gamme de semi-conducteurs à destination de Stellantis et d'autres industriels de l'automobile. « Notre objectif est de produire des véhicules connectés qui s’intègrent parfaitement à la vie quotidienne de nos clients et de faire en sorte qu’ils continuent à offrir des capacités de premier plan, des années après leur sortie de la chaîne de montage. Grâce à cette coentreprise, nous pouvons créer des innovations spécifiques dans le cadre d’un partenariat efficace » indique Ned Curic, directeur des nouvelles technologies de Stellantis.

Selon les informations de L’argus, les semi-conducteurs équiperont ainsi dès 2026 les modèles 100 % électriques reposant sur la plate-forme STLA Small, comme les futurs Peugeot 2008, 208, Opel Corsa, DS 3 ou encore Jeep Renegade. SiliconAuto fournira également la plate-forme STLA Medium à partir de 2028, toujours selon les informations de la rédaction.

Un partenariat consolidé

Avec la création de SiliconAuto, Stellantis et Foxconn poursuivent leur accord stratégique noué en mai 2021. Celui-ci a donné naissance à la coentreprise Mobile Drive, dédiée à la conception de cockpits intelligents, qui travaille notamment sur l’info-divertissement, la télématique ou encore sur une plate-forme de services de type cloud.

La collaboration entre le constructeur et le groupe taïwanais porte également sur le développement d’une famille de semi-conducteurs à destination de la plate-forme électrique/électronique et software STLA Brain. Dotée de capacités de mises à jour over the air, cette dernière sera lancée en 2024 et au fur et à mesure sur les quatre plates-formes de véhicules électriques de Stellantis (STLA Small, Medium, Large et Frame). Ces semi-conducteurs seront également intégrés dans l'écosystème des futures voitures développées par Foxconn.