Stellantis. Jean-Philippe Imparato à la tête de la business unit véhicules utilitaires Depuis quelques mois, Carlos Tavares resserre sa garde rapprochée en offrant des doubles casquettes au top management de Stellantis. En plus d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato se retrouve ainsi à la tête du stratégique business des véhicules utilitaires, au-dessus du vice-président Xavier Peugeot.

Patron d'Alfa-Romeo depuis 2021, Jean-Philippe Imparato est aussi celui de la Business Unit des véhicules utilitaires depuis janvier 2023.

L’information était passée inaperçue car Stellantis s’était contenté d’une communication interne pour l’annoncer, et il a fallu attendre une visite de l’usine Sevel Sud rapportée par la presse italienne pour que L’argus en prenne connaissance. Depuis le 1er janvier 2023, Jean-Philippe Imparato dirige la très stratégique business unit des véhicules utilitaires de Stellantis, en plus de son poste de directeur général d’Alfa Romeo.

Familier des sujets touchant à l’utilitaire depuis son passage à la tête de la marque Peugeot, Jean-Philippe Imparato reporte, avec ce poste nouvellement créé, directement à Carlos Tavares, qui lui montre ainsi toute la confiance qu’il lui accorde. Le directeur général du groupe Stellantis rajoute en revanche un échelon entre lui et Xavier Peugeot, vice-président senior de la business unit VUL, qui lui reportait directement jusque-là. À noter que Jean-Philippe Imparato peut également s’appuyer sur l’expertise d’Anne Abboud, puisque la directrice de Stellantis & You est également directrice commerciale, au niveau mondial, de la business unit VUL depuis le 1er avril dernier. Quant au marché français des VUL, c’est Pierre Janthial qui est aux commandes pour le compte de Stellantis, également depuis l’entame du deuxième trimestre.

Carlos Tavares resserre sa garde rapprochée

Cette information intervient alors que Carlos Tavares remanie son top management depuis plusieurs mois pour resserrer sa garde rapprochée autour de fidèles lieutenants. Quitte à ce que ces derniers cumulent deux ou trois casquettes. Dans ce que L’argus a nommé « la valse des cadres » de Stellantis, citons par exemple la récente nomination d’Olivier François à la tête de DS Automobiles, en plus de ses fonctions de directeur général de Fiat et de directeur marketing au niveau mondial. Plus tôt dans l’année, c’est quasiment toute l’équipe dirigeante de Citroën qui avait été remodelée, avec Thierry Koskas à sa tête. De même, Christophe Musy a pris la succession de Guillaume Couzy à la tête de Stellantis France le 1er mars 2023. Et il se pourrait que d’autres changements interviennent au cours des prochains mois.

