Stellantis. L’usine de Metz se prépare à produire les boîtes e-DCT en série Installée sur le site messin de Stellantis, la joint-venture e-Transmission monte en cadence pour produire 600 000 transmissions hybrides e-DCT par an, à partir de 2024. Cette boîte de vitesses électrifiée à double embrayage équipera notamment les prochains Peugeot 3008 et 5008 fabriqués en France.

Par Robin Schmidt

Voir les photos La fabrication de la boîte de vitesses électrifiée e-DCT monte en cadence sur le site de Metz, afin d'équiper la nouvelle offre hybride 48V de Stellantis. Stellantis

Spécialisée depuis plus de 50 ans dans la fabrication des boîtes de vitesses manuelles, l’usine Stellantis de Metz s'apprête à produire la toute nouvelle transmission hybride e-DCT en série. Cette boîte automatique électrifiée à double embrayage sera fabriquée par la co-entreprise e-Transmissions, née en 2020 du rapprochement entre PSA et l'équipementier Punch Powertrain. Celle-ci qui espère étendre sa capacité de production à 600 000 exemplaires par an d’ici à 2024.

La boîte de vitesses e-DCT sera donc associée au moteur essence PureTech Turbo 3 cylindres de 1.2 l, produit sur le site voisin de Trémery. Ensemble, ils constitueront la nouvelle offre hybride 48V de Stellantis, qui équipera dans quelques semaines les nouveaux Peugeot 3008 et 5008 fabriqués en France. Cette solution sera par la suite progressivement étendue à d’autres modèles des marques du constructeur en Europe.

9 000 heures de formation pour les salariés de Stellantis Metz

Sur le site de Metz, cette nouvelle activité a d’ores et déjà permis la reconversion de plus d’une centaine de salariés volontaires. Ces derniers ont en effet bénéficié de 9 000 heures de formation, leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences dans l’électrification automobile. À terme, 500 salariés supplémentaires sont attendus au sein de la co-entreprise e-Transmission, tandis qu’une seconde ligne de production est déjà en cours d’installation.

« Parce que nous avons su créer il y a quelques années des co-entreprises avec des partenaires de premier plan, spécialistes des moteurs électriques, des boîtes de vitesses électrifiées ou des batteries, nous pouvons aujourd’hui proposer un avenir à ceux qui travaillent dans notre filière mécanique en France, comme nous le faisons pour ceux qui travaillent dans nos usines terminales », déclare le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, dans un communiqué.