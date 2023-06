Stellantis lance l’écosystème Free2move Charge pour démocratiser la voiture électrique Ce mardi 27 juin, Stellantis lance Free2move Charge, un nouvel écosystème destiné à faciliter la recharge des voitures électriques via plusieurs équipements et services. C’est la première brique d’une nouvelle business unit dédiée à la recharge et à l’énergie, dirigée par Ricardo Stamatti-Avila.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Avec cette nouvelle division destinée à faciliter la recharge, le groupe Stellantis entend soutenir ses objectifs ambitieux en matière d'électrification de ses gammes. Peugeot

Plus de deux ans après la fusion entre PSA et FCA, le groupe Stellantis poursuit sa réorganisation en créant notamment de nouvelles divisions ou business units. Après l’économie circulaire en octobre 2022 et l’exploitation des données et services connectés via Mobilisights en janvier dernier, le constructeur automobile s’attaque désormais à l’écosystème de la recharge et de la fourniture d’électricité. Dirigée par Ricardo Stamatti-Avila, cette nouvelle entité baptisée Charging & Energy lance ce mardi 27 juin son premier produit dans 15 pays situés en Amérique du Nord et en Europe, dont la France.

Dénommé Free2move Charge, ce nouvel écosystème à 360 degrés ambitionne de faciliter l’accès à la recharge et la gestion de la fourniture d’énergie aux utilisateurs de voitures électriques du groupe Stellantis. L’idée consiste ainsi à « supprimer les obstacles » à l’adoption des voitures à batteries, mais aussi à « réduire leur coût total d’utilisation » (TCO). « Alors que le rythme d’adoption des véhicules électriques par le grand public s’accélère, nos clients ont besoin que nous soyons plus qu’un simple fournisseur de mobilité », estime Ricardo Stamatti-Avila. Ce dernier affirme également que la création de cette entité commerciale permettra de « soutenir » l’ambitieuse stratégie d’électrification de Stellantis.

Media Image Image L'offre Free2move Charge propose des services adaptés aux particuliers et aux professionnels, tout en facilitant l'accès à un vaste réseau de bornes de recharge en Europe et en Amérique du Nord. DR

À lire aussi Stellantis crée une business unit économie circulaire

Intégré à la future plate-forme STLA SmartCockpit

Concrètement, le nouvel écosystème Free2move Charge fait appel à une équipe d'« e-genius »*, qui se propose d’aider les clients de véhicules électriques à personnaliser leur pack d’équipements et de services en fonction de leurs besoins en matière de recharge. Cette offre repose sur trois piliers : Free2move Charge « Home » pour aider les particuliers à installer et à financer leur infrastructure de recharge à domicile, elle-même fournie par Free2move eSolutions ; « Business » pour assister les professionnels dans leur démarche de verdissement de leur flotte ; et « Go » pour offrir au plus grand nombre un accès « transparent » à un vaste réseau de bornes de recharge, avec le soutien de partenaires.

Le tout s’appuiera sur la « puissance » du cloud Stellantis Energy et s’intégrera dans les applications mobiles des différentes marques du groupe, ainsi que dans la future architecture technique STLA SmartCockpit à partir de 2024. La planification d’itinéraire ou la facturation s’adaptera alors en temps réel aux besoins de recharge du véhicule.

* Le support « e-genius » doit d’abord être déployé en Europe.

Media Image Image La nouvelle business unit dédiée à la recharge et à la fourniture d'énergie est dirigée par Ricardo Stamatti-Avila. DR

À lire aussi À LIRE. Décryptage. Stellantis entame une révolution du logiciel

Tags