Stellantis lance son « forum citoyen » et claque la porte de l'ACEA Le constructeur automobile Stellantis, qui souhaite établir une interaction plus directe avec les citoyens et les parties prenantes, va quitter l'Association européenne des constructeurs auto (ACEA) en fin d'année 2022. Carlos Tavares en avait été le président en 2018 et en 2019.

Benoît Landré Par

Voir les photos Stellantis a annoncé la création en 2023 d'un forum annuel sur la liberté de mouvement afin de répondre aux problématiques de mobilité auxquelles la société est confrontée Stephane Sby Balmy, Photo : Stephane Sby Balmy

Dans un communiqué daté du 13 juin 2022, le groupe Stellantis annonce la création d’un forum annuel sur la liberté de mouvement dont le but est de « résoudre les problèmes de mobilité les plus urgents auxquels la société actuelle est confrontée ». Le constructeur y affiche son souhait de mettre en place « une interaction plus directe avec les citoyens et d’inviter les parties prenantes à partager et confronter leurs réflexions selon une approche à 360° et basée sur des faits ».



« Les défis environnementaux qui nous attendent, associés à un environnement opérationnel en évolution rapide, nécessitent une approche à 360 degrés efficace, globale et inclusive impliquant tous ceux qui souhaitent contribuer à la construction d'une mobilité durable, expose Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Nous avons l’intention de créer un forum public dans lequel les contributeurs pourront se réunir pour aborder les questions clés entourant le débat sur la mobilité décarbonée et proposer des prochaines étapes concrètes que nous pourrons entreprendre ensemble. L’accès à une mobilité propre, sûre et abordable pour les citoyens du monde entier est en jeu. »



À LIRE. Carlos Tavares (Stellantis) s'inquiète des futures normes CO2

Un retrait annoncé prévu en fin d'année 2022

Dès lors, Stellantis annonce qu’il cessera d’être membre de l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) d’ici à la fin de cette année. Carlos Tavares avait pris la présidence de l’organisation en 2018 et en 2019. Le groupe né en 2021 de la fusion entre PSA et FCA n’a pas justifié son retrait de l'ACEA autrement que par la création de ce forum. Il rappelle qu'il est « un groupe global, diversifié et que ses moyens et ressources sont orientés en faveur de son plan stratégique ». Lors de la présentation du plan « Dare Forward 2030 » de Stellantis, qui prévoit de vendre 100 % de véhicules électriques (BEV) en Europe à la fin de la décennie (50 % aux États-Unis), Carlos Tavares avait mis en garde sur l’impact du passage au tout-électrique imposé par la réglementation sur l’accessibilité de l’automobile.



L’ACEA compte parmi ses membres douze des principaux constructeurs automobiles en Europe : BMW Group, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault Group, Stellantis, Toyota, Volkswagen et Volvo.



À LIRE. Stellantis. Carlos Tavares alerte sur le prix des voitures électriques

Tags