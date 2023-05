Stellantis lance Spoticar Direct pour la vente en ligne des VO reconditionnés à Hordain À partir du 1er juin, Stellantis proposera un nouveau service de vente en ligne de VO reconditionnés. Avec cette offre baptisée Spoticar Direct, le label VO du constructeur entend s’appuyer sur son réseau comptant 1 200 points de vente. Décryptage avec Serge Habrant, directeur de Spoticar France.

À l’occasion des États-majors du véhicule d’occasion, qui se tiennent ce mercredi 24 mai, Serge Habrant, directeur de Spoticar France, lève le voile sur un nouveau service baptisé Spoticar Direct, qui doit être lancé dans l’Hexagone le 1er juin. Concrètement, l'enseigne va proposer la vente (semi) directe de modèles d’occasion tout juste sortis de son usine de reconditionnement de Hordain (Nord).

Pour le lancement de cette offre, Spoticar évoque une flotte de 500 à 700 véhicules supplémentaires, constamment renouvelée et répondant aux mêmes standards « très exigeants ». En rythme de croisière, Serge Habrant pense pouvoir atteindre « au moins » 1 000 véhicules disponibles en permanence, ce qui correspond plus ou moins au volume de modèles reconditionnés chaque mois dans l’usine de Hordain. Mais la montée en puissance se fera « petit à petit » en fonction du succès de l’offre.

Les 1 200 points de vente Spoticar intégrés dans le parcours « phygital »

Ces voitures d’occasion reconditionnées viendront enrichir l’offre déjà proposée par les 1 200 points de vente Spoticar de France sur le site internet, qui recense en permanence entre 50 000 et 60 000 VO disponibles (plus de 57 000 unités ce 24 mai). Ainsi, les clients auront accès à un plus large choix, et ils pourront acheter des véhicules qu’ils n’auraient peut-être pas trouvés dans leur zone géographique. Notons toutefois que le réseau Spoticar conserve un rôle clé dans le parcours d’achat « phygital ».

Un client pourra ainsi réserver le VO de son choix sur le site internet de Spoticar avec l’appui d’un centre d’appels s’il a besoin de conseils. Il pourra ensuite se faire livrer le véhicule dans n'importe lequel des points de vente de l’Hexagone sans avoir à payer de frais de transport. C’est ce dernier qui reste le référent, que ce soit pour le paiement, la mise en main, une éventuelle reprise, voire la livraison à domicile du véhicule. Comme le client n’aura pas la possibilité d’essayer le véhicule avant de l’acheter, il disposera ensuite d’un délai de dix jours pour se rétracter et ainsi se faire rembourser intégralement.

Une rémunération « discutée avec le réseau »

Pour Serge Habrant, cette initiative inédite s’inscrit dans la continuité. « Depuis plusieurs années, explique-t-il à L’argus, Stellantis a l’ambition de développer le business VO. Dès son arrivée à la tête de PSA en 2014, Carlos Tavares a créé une business unit VO au travers de son plan Back in the race, avec une véritable ambition de transformer cette activité. Depuis, il y a eu le lancement du label Spoticar, mais aussi celui du label Certified pour les marques premium. Appliqué déjà à DS, il sera étendu à Alfa Romeo en 2023 et à Lancia à l’avenir. »

Pour lancer le service Spoticar Direct, le directeur du label VO de Stellantis pour la France indique qu’il fallait réunir deux conditions : s’appuyer sur le réseau de 1 200 concessionnaires et construire un dispositif permettant de préparer les autos au niveau des standard fixés pour Spoticar. Alors que « le centre de reconditionnement de Hordain a atteint un niveau très élevé d’exigence », il indique avoir « construit cette offre avec le réseau, qui y trouve de nombreux avantages dans un contexte de frais financiers et de taux en hausse. Celui-ci peut ainsi élargir son offre de véhicules d’occasion sans avoir à porter la totalité du stock. »

Quant à la rémunération, celle-ci a été « bien discutée avec le réseau ». Elle est notamment liée à la livraison, à la satisfaction client et au label dans son ensemble. Si Serge Habrant admet que le réseau ne bénéficie plus de primes à l’achat avec Spoticar Direct, il indique que « de toute manière la partie achat est de plus en plus congrue dans notre business model, car nous animons beaucoup plus la partie revente ».