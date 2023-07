Stellantis. Laurent Diot nommé directeur de Citroën Europe Le groupe Stellantis annonce l'arrivée au 1er juillet 2023 de Laurent Diot à la tête de la marque Citroën pour la région de l'Europe élargie. Il succède à Arnaud Ribault et en réfère à Thierry Koskas, le nouveau patron des Chevrons en poste depuis le 1er mars dernier.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Laurent Diot remplace Arnaud Ribault et devient le nouveau directeur Europe élargie de la marque Citroën. DR

Depuis le 1er juillet 2023, Laurent Diot est le nouveau directeur de la région Europe élargie de la marque Citroën. Dans son nouveau rôle, il sera responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie de marque à travers le Vieux Continent. Rattaché à Uwe Hochgeschurtz, directeur général Europe élargie de Stellantis, ainsi qu’à Thierry Koskas, patron de la marque aux chevrons depuis le 1er mars dernier, Laurent Diot succède à Arnaud Ribault, qui a quitté ses fonctions à la fin du mois de juin. Alors que Citroën est en difficulté sur le plan commercial, le groupe Stellantis poursuit donc le profond remaniement de la direction du constructeur français.

« Je suis vraiment heureux et impatient d'accueillir Laurent Diot dans la famille Citroën. Son parcours international, son expertise dans la vente et le développement commercial sont des atouts forts qui s'inscrivent dans la stratégie de notre marque. Je suis convaincu que Laurent contribuera positivement à la croissance de notre marque en Europe et dans le monde », a déclaré Thierry Koskas dans un communiqué.

Une longue carrière internationale au sein du groupe Renault

Le nouveau directeur de la marque Citroën sur le périmètre Europe élargie possède à son actif plus de vingt-cinq ans d’expérience internationale dans l’automobile. Diplômé de l'école centrale de Paris, Laurent Diot a débuté sa carrière en 1997 chez Renault Group, au sein duquel il a occupé plusieurs postes dans la vente, le marketing et le développement commercial. Au cours de sa carrière chez le Losange, il a notamment été directeur général de Renault Maroc, mais aussi directeur général adjoint, ventes et marketing chez Dongfeng-Renault Automotive Co. en Chine, ou encore directeur général de Renault Portugal.

Avant de prendre la responsabilité de la marque Citroën sur le Vieux Continent, il est entré au sein du groupe Stellantis en octobre 2021 pour devenir directeur global marketing et communication de Fiat et Abarth à Turin, en Italie.