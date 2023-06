Stellantis. Le patron de Fiat, Olivier François, prend également les commandes de DS Le groupe Stellantis annonce avoir nommé Olivier François à la tête de DS Automobiles, à compter du 1er juillet 2023. L’actuel patron de Fiat conservera également son poste de directeur général de la marque italienne et remplacera donc Béatrice Foucher, nommée responsable produit chez Stellantis.

Par Robin Schmidt

Voir les photos En parallèle de son poste de directeur général de la marque Fiat, Olivier François est également nommé à la tête du constructeur premium DS Automobiles. DR

Le constructeur automobile Stellantis annonce une série de changements au sein de son équipe de direction à partir du 1er juillet 2023. Olivier François, l’actuel patron de Fiat, occupera le poste de directeur général de DS automobiles. « Olivier François possède une grande expérience dans le développement de marques et le positionnement stratégique qui profiteront à la fois à Fiat et à DS Automobiles », explique Stellantis dans un communiqué.

À la tête des deux marques, il aura ainsi une double casquette et remplacera Béatrice Foucher, qui sera quant à elle nommée responsable produit (Chief Planning Officer) chez Stellantis. « Ses expériences passées en tant que directrice générale d’une marque premium et son expertise dans l’industrie automobile seront un atout pour offrir les meilleures solutions en termes de produits et de technologies afin de répondre aux attentes des clients », poursuit le constructeur. Après une longue expérience au sein du groupe Renault, Béatrice Foucher avait rejoint PSA en 2019 et pris la tête de la marque DS en janvier 2020. Elle remplacera Olivier Bourges à la direction produit.

Un habitué des marques Stellantis

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie automobile, Olivier François a travaillé toute sa carrière pour des marques du groupe Stellantis, dans des domaines tels que la vente, le marketing et le développement de marques. Après avoir étudié la finance et l'économie d’entreprise à l’Université Paris Dauphine, puis à Sciences Po Paris, il rejoint le constructeur français Citroën en 1999, en tant que directeur général pour le Danemark, puis pour l’Italie. En 2005, Olivier François quitte la marque aux chevrons et devient directeur général de Lancia pendant trois ans.

Il est par la suite nommé responsable du marketing et de la communication chez Fiat, avant d’occuper les fonctions de président et directeur général pour Chrysler. Deux ans plus tard, en septembre 2011, il réintègre le constructeur italien et devient à la fois directeur du marketing et directeur général de la marque Fiat. En parallèle de ce poste, Olivier François est également nommé directeur général de DS Automobiles, fonction qu’il occupera à compter du 1er juillet 2023.