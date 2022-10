Stellantis. L'usine polonaise de Gliwice se reconvertit dans le VUL Alors que l'usine Stellantis de Sevel Sud n'est plus capable de répondre seule à la forte demande en matière de VUL, l'usine polonaise de Gliwice va se reconvertir dans la production de véhicules utilitaires en 2022. Cette décision intervient alors que Gliwice ne produira plus l'Opel Astra fin 2021.

Par Franck Boittiaux

Voir les photos En support du site italien de Sevel Sud, l'usine polonaise de Gliwice produira, à partir de 2022, les Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano et Fiat Ducato Axel Wierdemann

L’une des forces du groupe Stellantis réside dans sa forte empreinte industrielle en Europe. Alors que l’usine italienne de Sevel Sud n’est plus en mesure de répondre à la forte demande en matière de VUL, l’usine polonaise de Gliwice s’apprête à lui prêter main forte en se reconvertissant dans l’assemblage de véhicules utilitaires légers, selon les informations des médias polonais Dostawczakiem et Francuskie.

Alors que l’usine de Gliwice produisait l’Opel Astra depuis 23 ans, ce ne sera plus le cas à partir de fin 2021, puisque l’Astra de sixième génération sera désormais assemblée à Rüsselsheim, en Allemagne, aux côtés de la nouvelle DS 4.



100 000 unités par an

