Stellantis rachète 2,2 % de son propre capital à General Motors Dans le cadre d'un accord signé avec General Motors, Stellantis (PSA-FCA) va racheter des titres détenus par le constructeur américain, qui va céder 69,1 millions d'actions ordinaires. Le groupe automobile mondial va débourser au total 923 millions d'euros pour reprendre une partie de son capital.

Justine Pérou Par

Voir les photos Le groupe automobile Stellantis reprend une partie de son capital à GM Montage Thierry Buyse L'argus

Quand Stellantis veut asseoir sa prise sur son capital. Le nouvel ensemble automobile aux quatorze marques, composé à la suite de la fusion entre PSA et FCA en janvier 2021, a annoncé le 13 septembre 2022 la signature d’un accord de rachat de titres avec le constructeur General Motors, basé à Detroit, aux États-Unis.

General Motors obtient des actions chez Faurecia

Ce dernier va céder 69,1 millions d’actions ordinaires, lesquelles représentent environ 2,2 % du capital social de Stellantis, « que GM est en droit de souscrire à l’exercice des bons de souscription d’actions (« BSA ») initialement émis par Peugeot S.A. (« PSA ») au profit de GM en 2017 », est-il précisé dans un communiqué. Et d’ajouter : « Les BSA ont été émis au profit de GM dans le cadre de l’acquisition par PSA de l’activité automobile d’Opel et Vauxhall. À l’exercice des BSA, Stellantis délivrera également à GM environ 1,2 million d’actions ordinaires de Faurecia et un montant global en numéraire d’environ 130 millions d’euros représentant les droits à dividendes payés par PSA et Stellantis. »



Le prix de la transaction, prévue au 15 septembre 2022, n'est pas négligeable puisqu'elle s'élèvera à 923 247 678 euros. Précisons que l’assemblée générale des actionnaires avait donné son autorisation pour cette opération entre les deux constructeurs en avril dernier.

Tags