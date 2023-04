Stellantis renforce sa présence au Maroc Le 2 septembre, le groupe Stellantis a signé un nouvel accord avec le Royaume du Maroc, destiné à renforcer son partenariat industriel entamé en 2015. Cet accord intervient alors que le constructeur a annoncé la production de l'Opel Rocks-e à Kenitra, aux côtés de la Citroën Ami.

Voir les photos À Kenitra, au Maroc, le groupe Stellantis assemble déjà la Peugeot 208 et la Citroën Ami DR

À Casablanca le 2 septembre, le groupe Stellantis s’est engagé encore plus fortement dans son partenariat industriel avec le Royaume du Maroc, entamé en 2015, alors que le pays nord-africain multiplie les initiatives pour développer sa filière industrielle automobile. À cette occasion, Samir Charfan, directeur opérationnel de Stellantis pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a signé un nouvel amendement du partenariat industriel en présence du ministre marocain de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Ce dernier a déclaré à cette occasion : « Ce nouvel accord s’inscrit en droite ligne de nos objectifs visant à faire du Maroc la base de production automobile la plus compétitive au monde et à développer l’intégration locale profonde et la mobilité durable ».



Objectif 3 milliards d’euros en 2025

