Stellantis réunit dix marques dans un showroom commun à Milan La filiale de distribution de Stellantis a inauguré à Milan (Italie) un showroom multimarque regroupant sous le même toit Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel et Peugeot. Le premier « village automobile Stellantis &You » de France ouvrira cet automne.

Voir les photos À Milan, Stellantis inaugure le premier showroom commun réunissant dix marques du groupe dans le même bâtiment. Stellantis and You

[Article mis à jour le 11/04/2023]

Stellantis &You Sales and Services a inauguré à Milan (Italie) un showroom multimarque réunissant sous le même toit Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel et Peugeot. C’est la première fois en Europe que dix marques du groupe, sans compter le label Spoticar, se retrouvent dans le même lieu dédié à la vente et à l’après-vente.

Quatre ans après l’intégration d’Opel dans un bâtiment commun avec les marques du groupe PSA à Madrid (Espagne) et plus d’un an après le regroupement de huit marques dans le même showroom à Bruxelles, la mutualisation des moyens continue donc.

Media Image Image Le rassemblement des marques du groupe dans des bâtiments communs figure sur la feuille de route de la filiale de distribution de Stellantis pour les prochaines années. Stellantis and You

Un premier « village automobile Stellantis &You » en France à Lyon-Vénissieux

Le concept devrait se multiplier en Europe au cours des prochains mois. La rationalisation des bâtiments se fera progressivement, et elle concernera dans un premier temps les points de vente gérés en direct par la filiale de distribution du constructeur automobile, au nombre de 201 en France.

Mi-mars, Stellantis &You France annonçait sur son site internet l’ouverture à Lyon-Vénissieux, le 1er avril 2023, du « premier village automobile Stellantis &You » de l’Hexagone. Selon nos informations, l'inauguration devrait plutôt avoir lieu en octobre ou novembre 2023, les travaux ayant pris du retard. Ce village auto regroupera Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot aux côtés du label VO Spoticar. Ce regroupement des marques dans un seul bâtiment se fera à l’occasion du déménagement de la concession Opel rachetée au groupe Vulcain en 2021, ainsi que du départ de la concession Alfa Romeo, Fiat et Jeep.

Media Image Image Le premier « village automobile Stellantis &You » de France ouvrira ses portes en octobre ou novembre 2023 à Lyon-Vénissieux. Stellantis and You