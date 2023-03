Stellantis se lance dans la vente de voitures d'occasion en Afrique Le constructeur automobile Stellantis a investi dans la société australienne Africar Group, qui propose des places de marché automobiles en Afrique, pour lancer la vitrine Auto24 dédiée à la vente de voitures d'occasion aux particuliers. Cette dernière va démarrer ses activités en Côte-d'Ivoire.

Benoît Landré Par

Voir les photos Stellantis structure ses activités sur le marché de l'occasion en Afrique avec la création de la vitrine digitale Auto24

Après avoir renforcé ses activités sur le marché de la voiture d’occasion en Europe, en Chine et en Amérique du Sud ces dernières années, le groupe Stellantis affirme désormais ses ambitions sur le continent africain. Le constructeur a conclu un partenariat avec Africar Group, une société australienne spécialisée dans les annonces automobiles et présente dans plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne, pour créer la vitrine Auto24. Cette nouvelle plate-forme entend favoriser les ventes de voitures d’occasion aux particuliers grâce à « des solutions innovantes garantissant la transparence et la sécurité des transactions ».

Le démarrage des activités va dans un premier temps se concentrer en Côte-d’Ivoire.



« Cet investissement constitue une nouvelle pierre angulaire dans la stratégie globale de Stellantis, qui vise à développer son portefeuille de solutions de mobilité et à optimiser l’expérience client. Il est également une illustration concrète de l’application de Dare Forward 2030 dans un des sept métiers en croissance ciblés par le plan », souligne le constructeur, qui projette un parc automobile de 50 millions d'unités en Afrique à l'horizon 2030.



Les ambitions de leader de Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient

« Cet investissement dans Africar Group pour créer Auto24 renforce notre stratégie de croissance de l’activité véhicules d’occasion à l'échelle mondiale d'une manière audacieuse, pragmatique et agile. Cette nouvelle entité suivra le même schéma que les autres investissements de Stellantis dans l'écosystème des véhicules d'occasion. En effet, les fondateurs pourront accélérer le développement de leur activité en s’appuyant sur Stellantis tout en maintenant l'inventivité, l'énergie et l'agilité caractérisant les start-up » déclare Xavier Duchemin, le nouveau responsable de la business unit VO de Stellantis.



Ce développement va également de pair avec les ambitions du groupe dans la zone Afrique et Moyen-Orient, où il envisage de devenir le leader en parts de marché, avec plus d'un million de véhicules neufs vendus par an d'ici à 2030 (Stellantis est actuellement le troisième constructeur automobile). En Afrique subsaharienne, il s’appuie sur 124 points de vente et d'entretien.



