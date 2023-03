Stellantis. Sevel Sud à l'arrêt, les délais s'envolent pour le Boxer L'usine Stellantis de Sevel Sud doit de nouveau arrêter sa production, du mercredi 31 août au samedi 3 septembre, face à une pénurie d'approvisionnement en moteurs. Depuis début 2022, plus de trente jours y ont été chômés et les délais de livraison s'allongent, notamment pour le Peugeot Boxer.

Selon les versions, les délais de livraison du Peugeot Boxer s'étirent de janvier à juin 2023

Entre le mercredi 31 août et le samedi 3 septembre 2022, l’usine Stellantis de Sevel Sud, située en Italie, est contrainte d’arrêter une nouvelle fois sa production de fourgons utilitaires Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano et autre Fiat Ducato. Il s’agirait cette fois d’une rupture d’approvisionnement en moteurs. Selon le délégué syndical Nicola Manzi, cité par Reuters, la mise à l’arrêt concerne l’ensemble des 5 300 salariés de la plus grande usine européenne de véhicules utilitaires légers.

Ce dernier affirme que « l’usine a été arrêtée pendant plus de trente jours depuis le début de l’année en raison de pénuries de pièces, et cela va continuer ». Il poursuit que le carnet de commandes est « solide », mais que l’usine n’arrive « pas à répondre à la demande » malgré sa capacité de production annuelle supérieure à 300 000 unités. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’usine ex-Opel de Gliwice, située en Pologne, s’est reconvertie cette année. Elle viendra en support du site italien de Sevel Sud, à hauteur de 100 000 unités annuelles.



Livraison en juin 2023 pour certains modèles de Peugeot Boxer

