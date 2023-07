Stellantis transforme le site turinois de Mirafiori en campus vert Et de trois ! Après Poissy en France et Rüsselsheim en Allemagne, le site italien de Mirafiori rejoint le programme« New Era of Agility » de Stellantis. Destiné à devenir un campus vert d’ici à fin 2025, il doit accueillir dès 2023 un hub d'économie circulaire et un Battery Technology Center.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Le site de Mirafiori deviendra d’ici à fin 2025 l’un des trois campus verts de Stellantis en Europe. Stellantis

C'est au tour du site turinois de Mirafiori de rejoindre le programme de transformation « New Era of Agility » impulsé par Stellantis pour devenir, d'ici à fin 2025, l'un des trois campus verts du groupe en Europe, moyennant un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros. L’objectif consiste en effet à réaménager de manière innovante et durable les sites historiques du groupe dédiés au design automobile, à la R&D et aux fonctions tertiaires, tout en regroupant les équipes afin d'optimiser le foncier.

Dans ce cadre, le site turinois accueille dès 2023 le premier hub d’économie circulaire du constructeur automobile, dédié à la remise en état et au démantèlement des véhicules, ainsi qu’au reconditionnement des pièces détachées. Au cours du second semestre, le complexe inaugurera un « Battery Technology Center ». Ce dernier est voué aux tests de performance et de validation des composants pour batteries, cellules, modules et packs lors des phases de développement et de production. En parallèle, Stellantis multiplie les développements dans la région de Turin. Mirafiori doit en effet accueillir également le centre d’ingénierie électrique, ainsi que le centre de design de Fiat et de Maserati. De même, le site abritera la production des Fiat et Abarth 500 électriques, mais aussi celle des Maserati Levante, Quattroporte, Ghibli, GranTurismo et GranCabrio. Enfin, ce pôle entend renforcer les interactions avec l’université polytechnique de Turin et d’autres institutions innovantes de la région.

Atteindre la neutralité carbone d’ici à 2038

Les campus verts se situent dans les trois pays piliers de Stellantis en Europe. Avant le lancement du projet de Mirafiori, les travaux avaient commencé à Poissy (France), tandis que le projet pour Rüsselsheim (Allemagne) a été finalisé. Favorisant les espaces verts, les bâtiments intègrent notamment des panneaux photovoltaïques dans l’architecture, l’utilisation de technologies de ventilation très basse consommation ou encore la réutilisation de matériaux. Ceci, dans l'optique de devenir neutres en carbone et à énergie positive. Ce programme s’inscrit dans le plan stratégique Dare Forward 2030, qui vise la neutralité carbone d’ici à 2038 et différentes synergies destinées à réaliser d'importantes économies d'échelle. À noter que d'autres campus verts sont voués à voir le jour.

Xavier Chéreau, DRH et de la transformation de Stellantis, explique : « Avec ces projets de campus verts, nous repensons nos bâtiments emblématiques pour mieux répondre aux nouveaux modes de travail hybrides, au moment où nos collaborateurs choisissent la flexibilité de travailler à distance. Nous souhaitons offrir à nos salariés une expérience totalement repensée en termes de temps passé sur site en favorisant les échanges intra et intermétiers propices au codéveloppement et à l’intelligence collective, complémentaires du travail à distance. C’est un projet ambitieux, à la fois pour l’entreprise et ses collaborateurs, qui nous aidera à atteindre notre objectif de neutralité carbone et à devenir une entreprise où il fait bon travailler. »

