Stellantis. Une croissance des revenus nets de 14 % au premier trimestre 2023 Le constructeur automobile Stellantis a engrangé un chiffre d’affaires de 47,2 milliards d’euros au premier trimestre 2023 (+ 14 %). Grâce à un meilleur approvisionnement en semi-conducteurs, le groupe a enregistré une hausse de 7 % de ses livraisons mondiales.

L'Amérique du Nord a contribué à hauteur de 48 % aux revenus nets engrangés par Stellantis au premier trimestre 2023.

Profitant d’un « un volume de ventes plus élevé et des prix nets en hausse », le groupe automobile Stellantis a enregistré une croissance de 14 % de son chiffre d’affaires net au premier trimestre 2022, à 47,2 milliards d’euros (41,5 Md€ au T1 2022). Le volume et le mix de vente ont représenté un revenu additionnel de 2,7 milliards d’euros en un an, tandis que l’augmentation des prix nets a permis au groupe d’engranger 2,3 Md€ supplémentaires.

Le chiffre d'affaires du groupe Stellantis a augmenté de 14 % au premier trimestre 2023.

La plus forte progression dans la zone Moyen-Orient et Afrique

L’ensemble des zones géographiques mondiales ont contribué à la croissance du groupe. L’Amérique du Nord (22,77 milliards d’euros) a représenté près de 50 % de ses revenus (48 %), devant l’Europe (34 %). Sur ce début d’exercice 2023, le groupe a réalisé sa plus forte progression dans la zone Moyen-Orient et Afrique (+ 55 %). En mars derniers, Stellantis a signé un accord-cadre avec les autorités sud-africaines pour implanter une usine de fabrication dans le pays et annoncé le lancement en Algérie de la marque Fiat, qui prévoit de commercialiser six voitures sur le marché.

La marque Maserati a par ailleurs représenté un CA de 691 millions d’euros sur la période.

Le chiffre d’affaires de Stellantis par zone géographique au T1 2023 :

Amérique du Nord : 22,77 milliards d’euros (+ 10 %)

Europe élargie : 16,10 Md€ (+10,1 %)

Amérique du Sud : 3,52 Md€ (+ 19,5 %)

Moyen-Orient et Afrique : 2,16 Md€ (+ 55 %).

Chine, Inde et Asie-Pacifique : 981 millions d’euros (+ 5 %)

Des livraisons mondiales en hausse de 7 %

« Stellantis démarre 2023 dans une très bonne dynamique, à l’image de son excellente année 2022. Nous affichons ainsi des volumes de ventes et des revenus nets en hausse dans tous nos segments d’activité, déclare Richard Palmer, directeur financier de Stellantis (ce dernier quittera le groupe fin juin). Notre présence mondiale et notre portefeuille de produits diversifié vont nous permettre de continuer à délivrer de solides performances financières tout au long de l’année. »

Les livraisons consolidées de Stellantis se sont établies à 1,476 million de véhicules neufs dans le monde, soit une progression de 7 % liée « essentiellement à un meilleur approvisionnement en semi-conducteurs par rapport au premier trimestre 2022 », souligne le groupe. Les livraisons de véhicules électriques (BEV) ont grimpé de 22 % au premier trimestre. Le constructeur annonce le lancement de 9 nouveaux BEV en 2023 et une offre de 47 véhicules électriques d’ici la fin de l’année 2024.

Des parts de marché en repli sur les deux principaux marchés

Au niveau des ventes de véhicules neufs, le groupe a perdu des parts de marché dans ses deux principales zones géographiques par rapport au premier trimestre de 2022 : l’Amérique du Nord (part de 10 % ; - 1,6 point) et l’Europe (18,1 % ; - 0,8 point). Il a en revanche enregistré une hausse de sa pénétration en Amérique du Sud et dans la zone Moyen-Orient et Afrique.

Les livraisons mondiales de Stellantis par zone géographique au T1 2023 :

Europe élargie : 657 000 unités (+ 5,6 %)

Amérique du Nord : 509 000 (+ 6 %)

Amérique du Sud : 191 000 (+ 9,8 %)

Moyen-Orient et Afrique : 83 000 (hors coentreprise) (+ 23,8 %)

Chine, Inde et Asie-Pacifique : 28 000 (hors coentreprise) (+ 3,7 %)

Un stock de retour à niveau normal

Au 31 mars 2023, le constructeur avance un stock total de 1,302 million de véhicules neufs, « reflétant un retour à des niveaux de stocks normaux », dont 918 000 détenus par le réseau de distribution et 384 000 en propre par Stellantis. Ce stock s’élevait à 1,074 million d’autos à fin décembre 2022 et à 807 000 unités au 31 mars 2022.