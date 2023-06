Stellantis Ventures lance en 2023 ses trois premières start-up dédiées à la mobilité Créé en mars 2022, le fonds de capital-risque Stellantis Ventures va lancer dans les prochains mois trois des dix solutions dans lesquelles il a investi depuis un an. Parmi elles, la start-up Beweelsociety démarrera au dernier trimestre 2023 la vente de ses vélos électriques connectés.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le fonds de capital-risque Stellantis Ventures, créé en 2022, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030. Stephane Sby Balmy

Doté d’un investissement initial de 300 millions d’euros, le fonds de capital-risque Stellantis Ventures a été créé en mars 2022 pour « supporter et amplifier la mise en œuvre du plan stratégique Dare Forward 2030 » du groupe Stellantis. Celui-ci doit contribuer à l’accélération et au déploiement « de technologies de mobilité innovantes centrées sur le client » et soutenir les efforts du constructeur « dans le pilotage du changement vers une mobilité durable et une meilleure expérience à bord des véhicules pour tous les clients ».

Stellantis Ventures annonce avoir investi au cours de sa première année dans 10 start-up et un fonds de capital-risque dédié à la mobilité. Ces premiers projets représenteraient une enveloppe d'environ 100 millions d'euros. « Les investissements réalisés favoriseront l’intégration de technologies de pointe dans les véhicules ou les process de Stellantis dans des délais restreints », informe le constructeur.

Entrer en contact avec des entreprises qui développent des technologies de pointe.

« Transformer Stellantis en une entreprise de technologie de la mobilité signifie que nous devons avoir l’état d’esprit d’une start-up, nous concentrer sur nos clients et travailler avec une pincée d’impatience, expose Ned Curic, chief technology officer de Stellantis. Nous utilisons la force de Stellantis Ventures pour entrer en contact avec des entreprises qui développent des technologies de pointe dont nous pensons qu’elles peuvent transformer l’expérience à bord et améliorer le secteur de la mobilité pour nos clients et pour la société dans son ensemble. »

Trois de ces projets seront lancés en 2023. La start-up Beweelsociety développe des vélos électriques connectés et propose un ensemble de services par le biais d’une application (achat de cycle, financement, assurance, services d’entretien…). « En élargissant la vision de la mobilité au-delà de l’automobile traditionnelle, Beweelsociety aide Stellantis à accélérer la croissance de la mobilité durable et douce », indique le constructeur. Les premiers vélos électriques seront vendus dans les réseaux de magasins spécialisés et chez des revendeurs de produits technologiques à partir du dernier trimestre 2023.

Nauto et Trails Offroad vont démarrer aux États-Unis

La solution Nauto propose une technologie d’intelligence artificielle et de vision par ordinateur combinée à des analyses de données de risques dans plus de 800 flottes commerciales. Le système de sécurité évalue à la fois le risque lié au comportement du conducteur et le risque routier externe, « alertant et accompagnant le conducteur pour réduire la distraction au volant et pour prévenir les collisions en temps réel tout en respectant le droit à la vie privée des conducteurs ». La solution Nauto sera disponible cet été aux États-Unis sur les véhicules utilitaires de flotte de Stellantis.

La troisième start-up, Trails Offroad, offre une bibliothèque numérique de plus de 3 000 guides de trails détaillés tout-terrain à travers les États-Unis et le Canada (description de l’itinéraire, des niveaux de difficulté du parcours, des points d’intérêt…). À partir de l’été 2023, de nouveaux véhicules Jeep sélectionnés auront accès à plus de 200 guides de trail. Le catalogue complet sera proposé sous forme d’abonnement.

Dix start-up dans trois pilliers

Les autres projets enteront dans l’éco-système de Stellantis à partir de 2024. Les investissements réalisés par Stellantis Ventures s’inscrivent dans le cadre des trois piliers du plan stratégique Dare Forward 2030 : Care, Tech and Value.

Les dix start-up soutenues par le fonds de capital-risque Stellantis Ventures :

Care

6K : une technologie qui rend possible un processus de production avancée et durable afin de garantir une utilisation propre et à faible émission de carbone des matériaux.

: une technologie qui rend possible un processus de production avancée et durable afin de garantir une utilisation propre et à faible émission de carbone des matériaux. Beweelsociety (voir plus haut)

(voir plus haut) NetZero : une greentech tournée vers le climat, spécialisée dans l’élimination à long terme du carbone de l’atmosphère en transformant des déchets agricoles en biochar (un charbon biologique).

Tech

Nauto (voir plus haut)

(voir plus haut) Trails Offroad (voir plus haut)

(voir plus haut) Viaduct : une plate-forme d’intelligence artificielle conçue pour améliorer l’analyse de la qualité et de la maintenance des véhicules.

: une plate-forme d’intelligence artificielle conçue pour améliorer l’analyse de la qualité et de la maintenance des véhicules. Geoflex : un opérateur de la technologie de positionnement par satellite conçue pour augmenter la précision, l’intégrité et la continuité de tous les récepteurs GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

: un opérateur de la technologie de positionnement par satellite conçue pour augmenter la précision, l’intégrité et la continuité de tous les récepteurs GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Envisics : un pionnier des technologies holographiques dynamiques et de leur application pour les affichages tête haute à réalité augmentée et les systèmes de capteurs automobiles.

Value

Electra Vehicles : un fournisseur de solutions software pour les batteries destinées à la mobilité électrique.

: un fournisseur de solutions software pour les batteries destinées à la mobilité électrique. Lyten : le créateur du Lyten 3D Graphene™, une plate-forme de matériaux de décarbonation, réglable pour une large gamme d’applications avancées (composites légers pour réduire le poids des véhicules, capteurs avancés pour améliorer l’expérience de conduite, une batterie lithium-soufre…).

Le constructeur informe par ailleurs qu’il ne dévoile pas le nom du fonds de capital-risque de mobilité dans lequel Stellantis Ventures a investi.