Stellantis. Xavier Duchemin remplace Marc Lechantre à la tête du VO Marc Lechantre n'est plus le patron de la Business Unit Véhicules d'occasion chez Stellantis depuis le mois de juillet 2022. C'est Xavier Duchemin, l'actuel COO Eurasie du groupe automobile (PSA-FCA), qui a pris sa suite à la direction de la division.

Le « Monsieur Occasion » de Stellantis était resté très discret ces dernières semaines… Alors forcément on s'est posé des questions. Sur son profil LinkedIn, Marc Lechantre a notifié un changement d’activité au mois de juillet 2022. Il a donc œuvré au poste de directeur de la Business Unit Véhicules d'occasion chez Stellantis durant un an et demi, depuis sa nomination le 1er mars 2021. Aucune communication officielle n’a été faite, mais, contacté par nos soins, le groupe automobile rapporte que le responsable souhaitait désormais mener des « projets personnels ». Et, selon nos informations, il fait toujours partie des effectifs... Rappelons que Marc Lechantre est une pointure dans le secteur automobile, qu’il a embrassé en 2006 en intégrant le groupe PSA, avec plusieurs fonctions à responsabilité et à l’international quinze années durant.



Xavier Duchemin, nouveau patron de la Business Unit Occasion

Pour le remplacer, Stellantis a nommé Xavier Duchemin à la direction de cette division VO pour le monde. Une fonction qui s'ajoute à ses titres de senior vice president (COO) pour la région Eurasie et de membre de la top executive team du groupe, obtenu en janvier 2021. Il enfile donc la double casquette en cette rentrée 2022. Le dirigeant détient également une solide expérience dans la vente et le marketing à l’international. Après avoir obtenu son diplôme à HEC, il commence sa carrière chez Citroën France en 1991, pour gravir les échelons ensuite. On retient notamment qu'il fut directeur général de la marque aux chevrons en Autriche dès 2003, puis au Royaume-Uni à partir de 2005. Il en devient après ça directeur marketing et participe au lancement de DS en 2009. Trois ans plus tard, Xavier Duchemin est nommé directeur de Peugeot France, avant de prendre la responsabilité de PSA Retail en Europe en 2017. En 2018, il accède au siège de senior vice president du marketing et des ventes pour Opel/Vauxhall en Europe.



