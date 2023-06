Stellantis &You étend son service de bornes de réception après-vente dans les gares Lancé en 2018, le dispositif de bornes de réception en libre service pour l’après-vente a été déployé dans une trentaine de succursales Stellantis &You en France et en Belgique. Le constructeur teste depuis mai 2023 un service similaire dans le parking de la gare de Lyon, à Paris.

En 2018, le groupe PSA (devenu Stellantis) lançait dans ses filiales de Massy (Citroën) et de Marseille (Peugeot) un nouveau service baptisé self-reception. Ce dispositif repose sur des bornes en libre service situées dans des zones spécifiques à proximité des concessions et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permettent aux clients de déposer leur voiture pour une opération d’entretien et de maintenance et de la récupérer sans passer par un conseiller. Cinq ans plus tard, le constructeur informe que ce service est proposé dans une trentaine de succursales en France et en Belgique. Le déploiement de ces bornes extérieures s’est surtout accéléré à partir de 2021 et 2022.

« Nous avons acquis de l’expérience et beaucoup appris au cours de ces années. L’enjeu était de valider l’appétence des clients et de collecter de l’information, informe Grégoire Prot, directeur après-vente de Stellantis &You. Parmi les principaux enseignements, il ressort des usages que deux tiers des automobilistes exploitent ce service pendant les heures d’ouverture des concessions. Nous avons donc un tiers des usagers qui sont venus déposer leur véhicule entre 5 h 00 et 6 h 00 du matin ou entre 19 h 00 et 23 h 00 le soir. Ce service répond quand même à l’attente d’un certain nombre de clients. »

Un dispositif peu exploité pour le retrait du véhicule

Les retours d’expérience ont également révélé que le service était utilisé dans près de 90 % des cas uniquement pour le dépôt des clés et du véhicule. Les automobilistes souhaitent vraisemblablement conserver un contact direct avec un conseiller lors du retrait de leur voiture. « Nous n’avions pas anticipé une telle disproportion, admet Grégoire Prot. Lors du retrait, le client est en attente d’explications sur les travaux qui ont été réalisés ou sur la facture. De notre côté, cet échange nous permet d'évaluer son niveau de satisfaction. »

Dans certaines concessions, le constructeur informe que ce système de borne en libre service peut représenter en moyenne jusqu’à 5 entrées atelier par jour. L’usage se révèle encore disparate selon les implantations et la nature du marché local. « Ces bornes extérieures représentent des investissements assez lourds, ainsi que des travaux de génie civil importants. Nous ne pouvons donc pas généraliser l’implantation de ce service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’ensemble de nos affaires. Son déploiement se poursuivra au cas par cas, dans les villes où cela fait sens pour le client », souligne Grégoire Prot.

Installation de bornes après-vente dans les showrooms

Forte de ces différents constats, et afin de toucher une clientèle plus large, la filiale de distribution de Stellantis a souhaité faire évoluer son dispositif en proposant deux autres prestations. Des concessions ont ainsi commencé à expérimenter des bornes en libre service situées au sein de la zone de réception de la concession. « Elles sont positionnées comme un terminal automatique dans les aéroports et permettent d’aiguiller le client lorsqu’il y a du temps d’attente ou quand celui-ci est en avance ou en retard. Cette solution est plus simple et aussi plus rapide à mettre en œuvre car elle ne nécessite pas d’infrastructure complexe, rapporte le responsable après-vente. De plus, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre auquel est confronté le secteur automobile, proposer un parcours client permettant de ne pas recourir à un conseiller service constitue un réel atout en matière de flexibilité pour nos collaborateurs de front office. »

Stellantis a sélectionné les deux fournisseurs qui accompagneront le déploiement de ces bornes intérieures dans plusieurs pays en Europe. L’Allemagne, où deux concessions pilotes devraient être désignées en 2023, sera la première à en profiter.

Media Image Image Une soixantaine de clients parisiens ont déposé leur véhicule depuis mai au sein du parking de la gare de Lyon pour des opérations de maintenance. Stellantis &You

La gare de Lyon comme point de contact

Depuis le mois de mai 2023, le constructeur a investi le parking Indigo de la gare de Lyon, à Paris, en installant une borne déportée 24 h/24-7 j/7. Les utilisateurs, qui ont pris rendez-vous en amont, s’identifient sur la borne puis garent leur voiture sur l’une des deux places réservées et glissent leur clef dans un casier. Le prestataire de jockeyage prend en main l’auto, l’achemine dans l’une des concessions Stellantis &You les plus proches (Vincennes, Pantin… selon la charge des ateliers) et la repositionne le lendemain ou deux jours plus tard au même endroit. Ce service, qui est pour l’instant proposé sur des opérations de maintenance et de diagnostic léger, n’est pas sans rappeler celui lancé par le groupe Audi Bauer en 2019 dans un parking de l'aéroport de Roissy.

« Le démarrage est très prometteur, puisqu’une soixantaine de clients ont déjà pris rendez-vous, alors même que nous n’avons pas encore communiqué sur ce dispositif. Et la moitié de ces utilisateurs n’était pas des clients des marques du groupe. Ce service se veut également une réponse au nouveau contexte d’urbanisation dans les grandes villes », souligne Grégoire Prot. Stellantis entend valider la viabilité du concept au sein de la gare de Lyon avant de l’étendre à Paris et dans d’autres grandes agglomérations couvertes par la filiale.