Sur quels canaux les marques ont écoulé leurs autos au 1er trimestre ? L'argus a analysé la part des ventes des principales marques automobiles en France sur les différents canaux : particuliers, LLD et entreprises, loueurs de courte durée et VD (données NGC-Data®). Tesla, Mini et Dacia sont celles qui affichent les parts les plus élevées sur les canaux stratégiques.

Par Benoît Landré

Voir les photos Sur les trois premiers mois de 2022, Dacia a immatriculé 85 % de ses voitures neuves sur le canal des particuliers tibo

Sur un marché automobile historiquement bas, avec seulement 365 382 voitures neuves immatriculées sur le premier trimestre 2022 (– 17,3 %), le canal des particuliers est légèrement remonté (part de 46,4 % à fin mars 2022 ; 43,4 % en 2021) tandis que celui des entreprises et des loueurs de longue durée a confirmé son dynamisme (28,5 % contre 27,9 % en 2021). À fin mars 2022, les canaux les plus stratégiques, ceux des particuliers et des flottes (sociétés + LLD), ont représenté une part de 74,9 % des immatriculations de voitures neuves, contre 71,3 % l’an passé ou encore 68,4 % à la fin du premier semestre 2021 (voir tableau ci-dessous). Sur un marché automobile en repli depuis plusieurs mois et toujours aussi contraint par les approvisionnements, les constructeurs s’efforcent logiquement de privilégier les ventes sur les canaux les plus rentables.



Tesla, une croissance bien « propre »

Dix-huit des trente cinq principales marques du marché hexagonal (en volume) ont affiché une part supérieure à la moyenne du marché national (74,9 %). En plus d’une forte croissance de ses ventes, Tesla a immatriculé 95,8 % de ses modèles auprès des particuliers, des sociétés et des loueurs de longue durée. À l’autre bout on retrouve Alfa Romeo, avec une part de 36 % sur ces canaux (et de 64 % sur celui des VD). On peut relever que l’ensemble des marques du groupe Stellantis affichent des parts inférieures à la moyenne nationale sur ces canaux stratégiques.



Petite performance de Peugeot sur le canal des particuliers

Sur le canal des particuliers, Dacia reste la marque la plus performante (part de 85 %), devant Tesla (71,6 %), Mini (68,9 %) et MG Motor (68,2 %). On notera que Peugeot et Citroën n’ont réalisé respectivement que 28,6 % et 28,4 % de leurs volumes à client final, contre une part de 50,4 % pour Renault. Trois marques ont immatriculé plus de la moitié de leurs voitures neuves sur le canal des entreprises et des loueurs de longue durée sur le premier trimestre 2022 : Volvo (58 %), Jaguar Land Rover (57,3 %) et Porsche (56,9 %).



Enfin, on notera la faible part des immatriculations enregistrées sur le segment des loueurs de courte durée (8 % à fin mars 2022 ; 9,8 % en 2021). Huit marques ont affiché des parts supérieures à 10 % sur ce canal (Peugeot, DS, Smart, Nissan, Fiat, Citroën, Opel et Mitsubishi).



La ventilation des ventes par canaux des 35 premières marques du marché automobile au 1er trimestre 2022 (en %)

Marque Part des immats. aux particuliers Part des immat. aux sociétés et LLD Part des parts. + sociétés + LLD Part des immat. aux LCD + TT Part des immat. VD + constr. Volume Evol. en % Tesla 71,6 24,2 95,8 2,3 1,9 8 481 46,5 Mini 68,9 23,6 92,5 0,4 7,1 6 388 -0,2 Dacia 85 3,2 88,2 1,7 9,2 29 082 -5,2 Porsche 30,1 56,9 87 0,6 12,4 654 -16,7 Jaguar 52,2 33,2 85,3 0 14,7 232 -26,3 BMW 34,7 48,4 83,1 2,8 14,1 9 942 -18,9 Land Rover 25,3 57,3 82,6 0,7 16,8 763 -49,2 Volvo 24,1 58 82,1 0,6 17,3 3 196 -21,8 Skoda 47,7 33,5 81,2 6,5 12,2 6 942 -17,3 Renault 50,4 30,2 80,6 7,5 10,2 52 689 -22,1 Ford 55,8 23,8 79,6 4,3 15,8 12 507 -17,2 Audi 39,3 39 78,4 4,8 16,8 9 564 -17,1 Seat 51,6 25,9 77,5 4,7 17,7 4 416 -42,7 Toyota 51,3 26 77,3 9,1 13,4 21 279 -20,3 Hyundai 53,1 23,8 76,9 6,8 16,2 11 170 7,2 MG Motor 68,2 8,5 76,7 0,3 23 1 401 289,2 Mercedes-Benz 33,3 42,5 75,8 2,5 21,6 10 278 -19 Honda 67,1 8,6 75,7 2,6 21,7 1 570 17,9 Volkswagen 48,5 25,3 73,9 5 21 24 019 -10,2 Peugeot 28,6 44,4 73,1 10,5 14,8 61 404 -28 DS 43,5 28,1 71,5 11,3 16,5 5 634 -2,6 Smart 45,2 25,6 70,8 13,4 15,8 367 -14,8 Kia 56,4 14,3 70,7 4,9 24,3 11 236 4 Lexus 28,4 40,8 69,2 8,8 22 1 069 -4,6 Alpine 54,2 14,4 68,6 0,6 30,8 354 60,2 Suzuki 61,3 4,8 66,1 2,5 31,4 5 024 -23,8 Nissan 42,9 18,4 61,4 14,6 23,9 6 939 -24,2 Fiat 49,2 11,7 61 15,5 23,5 7 846 -16,8 Mazda 52,3 8,4 60,7 1,1 38,2 1 820 -31,6 Cupra 28,8 30,6 59,4 0,1 40,5 1 174 83,2 Citroën 28,4 30,1 58,6 18,7 20,4 36 420 -19,8 Opel 38,1 19,7 57,8 13 29,1 8 673 -16,4 Mitsubishi 43,8 5 48,8 21,7 29,5 461 8,2 Jeep 27,1 18 45 7,3 47,6 1 565 -32 Alfa Romeo 16,2 19,8 36 0 64 333 4,1 Total marché 46,4% 28,5% 74,9% 8% 16,2% 365 382 -17,3%

Comment ce tableau a-t-il été construit ?

Pour réaliser ce tableau, L’argus s’est basé sur les données délivrées par le cabinet NGC Data®, qui a regroupé les ventes de chaque marque selon cinq catégories d’acheteurs : administrations, salariés des constructeurs + véhicules de démonstration (ou de courtoisie), loueurs de courte durée + transit temporaire (plaques TT), sociétés et loueurs de longue durée, particuliers. Nous avons agrégé dans la colonne du milieu les canaux dits « stratégiques », à savoir ceux des particuliers, des entreprises et de la LLD. La colonne « LCD » concerne les ventes aux loueurs de courte durée (Ada, Avis, Hertz...) auxquels NGC Data® a ajouté les TT. Le canal administrations, qui a pesé 0,9 % du marché sur le premier trimestre 2022, n’a pas été pris en compte dans ce tableau.

Par conséquent, l’addition de l’ensemble des lignes peut donner pour certaines marques (notamment les françaises) un pourcentage légèrement inférieur à 100 %.