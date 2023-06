Suzuki France renforce ses équipes commerciales pour nourrir ses ambitions Pour accompagner la stratégie d'éléctrification du constructeur automobile japonais, Stéphane Magnin renforce la direction commerciale de Suzuki France avec la création de quatre postes. Digitalisation et conquête du B to B figurent notamment au programme.

Voir les photos Cette nouvelle organisation est mise en place pour accompagner la stratégie d'éléctrification de Suzuki, qui doit introduire cinq voitures électriques en Europe d'ici à 2030. DR

Face à la digitalisation et à l’électrification du marché, mais aussi à la progression de la marque sur le B to B, Suzuki France étoffe l’organisation de son département Commerce automobile avec la création de quatre postes. Épaulé par deux directeurs adjoints, Jean-Philippe Sabatier (marketing, produit, digital, formation) et Alain Le Meur (relations presse, RSE, partenariats et événements), Stéphane Magnin, directeur de l’activité automobile de Suzuki France, entend ainsi appliquer le plan moyen terme présenté par le constructeur automobile japonais en janvier.

« Avec cette nouvelle organisation, détaille-t-il, l’activité automobile de Suzuki France a les moyens et les compétences pour se développer sur un marché en transformation rapide. Notre montée en puissance en matière de digitalisation sera un atout clé pour permettre à Suzuki de devenir un acteur important du véhicule 100 % électrique, tout comme nous sommes aujourd’hui un expert reconnu de l’hybride. »

Amplifier la conquête sur le B to B

Suzuki France crée ainsi le poste de responsable expérience client et digital, confié à Fabien Edery, qui était auparavant responsable des ventes aux entreprises. Celui-ci a désormais pour mission de développer la digitalisation du parcours client, ainsi que les outils commerciaux destinés aux concessionnaires. De son côté, Guillaume Manéo devient responsable produit et formation commerciale. Il prend la charge de l’ensemble des outils de communication produit, du contenu à la publicité en passant par la formation du réseau. Il doit également faire évoluer les méthodes et les formations commerciales liées à l’électrification de la gamme. Dans le même temps, François-Xavier Martin devient responsable du pilotage commercial, en lien avec les chefs de région et le réseau hexagonal, qui compte 213 points de vente et service. Il prend également en charge le développement de Suzuki Finance.

Enfin, la marque souhaite poursuivre son développement sur le marché des entreprises, qui représentait 21,5 % de son mix de ventes en 2022 et a dépassé les 30 % au printemps 2023. Succédant à Fabien Edery au poste de responsable des ventes aux entreprises, Julien Monin a pour mission de poursuivre sur la même voie en développant notamment les liens avec les grands comptes, mais aussi en se rapprochant davantage des professions indépendantes et des PME.

