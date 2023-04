Tchek à l'assaut de l'inspection automobile digitale Tchek, le spécialiste de la reconnaissance d'image basée sur l'intelligence artificielle pour l'automobile, a créé une solution numérique du nom de « Tchek Inspect ». Son but : détecter et évaluer les dommages d'un véhicule à distance.

La technologie combinant l’Intelligence artificielle (IA), la reconnaissance visuelle et la logique métier fait la renommée de la start-up marseillaise Tchek depuis 2018. Ses scanners, qui permettent d’automatiser et d’industrialiser l'inspection des véhicules, s’exportent même en Europe. Plus de 2 millions d'inspections ont été réalisées par Tchek depuis quatre ans. Après une levée de fonds en janvier 2021, la jeune pousse se positionne dorénavant dans le numérique.

Tchek Inspect a séduit Aramisauto

En effet, Tchek lance sa solution 100 % digitale nommée « Tckek Inspect », dont le but est de détecter et d’évaluer les dommages sur un véhicule à distance. « Concrètement, à partir de quelques photos du véhicule, Tchek Inspect repère, liste les dommages sur l’ensemble du véhicule et chiffre les frais de remise en état. Son système unique détecte les défauts présents sur les images avec précision. Il est également paramétrable selon les besoins des différents types de clients », est-il expliqué dans un communiqué. Les photos peuvent être prises depuis un smartphone ou une tablette, et c’est l’IA qui se charge de les traiter instantanément. Un rapport d’inspection de l’ensemble du véhicule est ensuite disponible.



La start-up, qui assure avoir déjà convaincu Aramisauto, Europcar ou encore Avis, justifie : « Ce dispositif s’adresse aussi bien aux marchands de véhicules d'occasion qu'aux gestionnaires de parcs automobiles, loueurs, concessionnaires et logisticiens. »