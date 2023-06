TCO. Les coûts d’usage des véhicules d’entreprise en forte hausse en 2022 Selon le TCO Scope de l'Arval Mobility Observatory, les coûts d'usage des flottes d'entreprise ont affiché une hausse de 12,2 % pour les véhicules particuliers et de plus de 16 % pour les utilitaires légers. Il s’agit du plus haut niveau jamais atteint depuis la création du baromètre en 2012.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Le principal facteur expliquant la hausse des coûts d'usage des flottes d'entreprise en 2022 est la flambée des prix du carburant. L'argus - Franck Boittiaux

Comme chaque année depuis 2012, l'Arval Mobility Observatory a analysé un échantillon de 236 452 véhicules particuliers et de 168 063 véhicules utilitaires légers immatriculés en entreprise, afin de déterminer quel était leur coût total de détention (TCO) sur une année. Le résultat de cette nouvelle édition est clair : les coûts d’usage des véhicules d’entreprise ont fortement augmenté en 2022.

Pour les véhicules particuliers (VP), ils sont en hausse de 12,2 % par rapport à 2021, atteignant 0,441 € TTC/km. Du côté des véhicules utilitaires légers (VUL), les coûts d’usage enregistrent une augmentation très significative, avec une croissance de 16 % en l’espace d’un an (0,356 € HT/km). L'Observatoire note qu'il s'agit ici de la plus forte progression enregistrée depuis la création du baromètre en 2012, puisqu’ils atteignaient à l’époque 0,373 € TTC/km pour les VP et 0,276 € HT/km pour les VUL.

La dépréciation des véhicules comme principale composante…

La dépréciation du véhicule reste en 2022 la principale composante des coûts d’usage des flottes d’entreprise. Pour rappel, elle se mesure par la différence entre la valeur d’achat d’une voiture et la valeur prévisible de sa revente à la fin des 48 mois de détention. Pour le VP, la dépréciation représente ainsi 35,9 % des coûts d’usage des véhicules d’entreprise, soit un montant moyen d’environ 15 872 € (+ 2,5 % par rapport à 2021), tandis que pour les VUL elle correspond à 41,6 % des TCO, pour une moyenne de 14 802 €. Le poids des charges fiscales et sociales occupe quant à lui toujours le deuxième poste des coûts d’usage des VP, avec 21,5 % du total des dépenses, soit une progression de 11,6 % à 9 496 €.

Media Image Image Que cela soit pour les VP ou les VUL, le coût total de détention d'un véhicule reste d'abord dépendant de sa dépréciation. Arval Mobility Observatory

Pour ce qui est des VUL, c’est l’énergie qui incarne la deuxième composante du calcul des TCO, avec 28,3 % des dépenses totales, notamment en raison de la flambée des prix du carburant et de la hausse de la consommation moyenne de ce type de véhicules. En un an, ce poste a progressé de 32,1 % et franchi le seuil symbolique des 10 000 € en valeur. Le poste entretien-pneumatiques-assurance arrive en troisième place des coûts d’usage des VP et VUL, puisqu’il représente respectivement 20,7 % (9 182 €, soit + 15,93 % par rapport à 2021) et 23,4 % des TCO en 2022 (8 338 €, soit + 14,23 %). Pour finir, avec 16 % du coût d’usage d’un véhicule et un budget moyen de 7 056 €, soit le plus haut niveau atteint depuis dix ans, l’énergie reste en quatrième position malgré les fortes variations des prix à la pompe tout au long de l’année 2022.

… et la flambée du carburant comme principal facteur d’augmentation

La flambée des prix des carburants a été l’un des principaux facteurs de la hausse des coûts d’usage des flottes d’entreprise en 2022, et ce, aussi bien pour les VP que pour les VUL. L’an dernier, le prix moyen du litre d’essence a en effet grimpé de 24 centimes par rapport à 2021, atteignant une moyenne d’environ 1,77 € TTC. Cette augmentation est d’autant plus visible pour le gazole, le prix moyen de son litre ayant bondi de 42 centimes en l’espace d’un an, à 1,85 € TTC. Les véhicules électriques ont de la même manière vu leur facture s’alourdir de 40 %, avec un montant moyen de 3,50 € pour 100 kilomètres parcourus. En 2022, la flambée des prix des carburants enregistre donc une croissance de 13,55 %, pour atteindre 7 056 €, soit un nouveau record depuis la création du baromètre de l'Arval Mobility Observatory en 2012.

Les coûts d’usage des véhicules d’entreprise ont également été alourdis par la poursuite de la hausse des prix catalogues en 2022, avec un gain de 11 % sur le panel de VP. Du côté des VUL étudiés l’an dernier, cette montée des prix atteint les 10,2 % et est particulièrement marquée sur le segment des fourgons. Enfin, les consommations moyennes des VUL sont aussi nettement à la hausse ces dernières années et ont un impact défavorable sur les coûts d’usage des flottes d’entreprise. En 2022, elles s'établissent ainsi à 6,55 l/100 km, contre 6,42 l en 2021, 4,67 l en 2020, 5,05 l en 2019 et 5,25 l en 2018.