TCO. Les coûts d'usage des véhicules d'entreprise ont augmenté en 2021 Selon le TCO Scope publié par l'Arval Mobility Observatory, les coûts d'usage des véhicules d'entreprises ont augmenté de 5,65 % en 2021, pour atteindre 0,393 € TTC/km. L'Observatoire note qu'il s'agit du coût le plus élevé depuis la création de ce baromètre en 2012.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Le coût d'usage des véhicules d'entreprises sont au plus haut depuis 10 ans DR

En 2021, le prix de revient kilométrique des véhicules d’entreprise a augmenté de 5,65 % par rapport à 2020 pour atteindre 0,393 € TTC/km. C’est le principal enseignement qui ressort de la dernière édition du TCO Scope, un baromètre annuel publié par l’Arval Mobility Observatory. Mais alors que l’année 2020 était « atypique », marquée par deux confinements pour cause de pandémie, l’étude note que les coûts d’usage des flottes ont progressé, en 2021, de 0,25 % par rapport à 2019 (0,392 € TTC/km). Ils affichent même un plus haut depuis 2012, date de la création du baromètre.

Dans le détail, si tous les postes de dépenses ont subi une inflation en 2021, ce sont les carburants qui ont le plus contribué à l’augmentation des coûts d’usage, avec + 21,5 % soit 6 214 €. Le poste entretien-pneumatiques-assurances a quant à lui progressé de 9,9 % pour atteindre 7 920 €, tandis que la dépréciation s’affiche à + 2,9 %, soit 15 481 €. Ce dernier point s’explique par l’augmentation de 7,4 % du prix moyen des voitures particulières, soit 31 062 € contre 28 914 € en 2020 et 24 963 € en 2016.



À LIRE. Les barèmes du bonus-malus écologique 2023





La fiscalité environnementale en hausse de 15,6 % sur six ans

Les avantages de l’électrique

Les VUL coûtent plus cher à l’usage