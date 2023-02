Tesla agrandit son réseau en France Le constructeur automobile Tesla a ouvert deux nouvelles succursales à Nancy et à Caen et annonce la construction pour fin 2022 d'un centre en région parisienne, lequel sera le plus grand de France. Mais plusieurs ouvertures sont également prévues au cours de l'année.

Tesla a ouvert deux nouveaux centres en avril 2022 à Nancy et à Caen, et a lancé la construction d'un autre à Paris

Quand Elon Musk inaugure des méga-usines dans le monde, Tesla France dévoile aussi son nouveau réseau. Si 2021 a permis l’implantation de sept nouvelles succursales badgées du “T” dans l’Hexagone, 2022 commence aussi sous les meilleurs auspices pour la marque de voitures électriques américaines. Elle a effectivement annoncé l’ouverture de nouveaux centres, les premiers en Meurthe-et-Moselle et en Normandie.

Tesla Paris, la plus grande succursale de France

Celui de Nancy a ouvert ses portes au début du mois d’avril et s’étend sur 3 000 m2. « Il est d’ores et déjà possible de prendre le volant de la Model 3 et du Model Y pour un essai routier et de solliciter les spécialistes de la marque pour toute question. Les techniciens spécialisés sont également disponibles pour réaliser des opérations d’entretien ou des réparations », précise-t-on dans un communiqué. Le deuxième, Normand, est positionné à Caen sur une surface de plus de 1 500 m2. Ce site en propre a été inauguré le 15 avril avec des équipes commerciales déjà opérationnelles, tandis que l’activité après-vente démarrera début mai.



Deux centres viennent donc étoffer le réseau français du constructeur, mais celui-ci réserve une surprise pour la fin de l’année, soit une autre implantation dans la région parisienne : « afin d’accompagner la croissance de Tesla en France, une nouvelle succursale de grande envergure qui est en construction à l’est de Paris. L’ensemble des services de la marque y seront proposés : vente, après-vente et livraison. Une station Superchargeur sera également accessible sur place. Ce nouveau centre Tesla, le plus grand de France, ouvrira ses portes d’ici à la fin de l’année 2022 ».



À la suite d’une réorganisation du côté de Cagnes-sur-Mer et de Cannes-Mandelieu, dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une boutique et un site après-vente ont dû fermer pour regrouper tous les services en une seule adresse. À date, il y a donc désormais 21 sites ouverts, 22 avec Paris d’ici quelques mois. Mais Tesla a confirmé que le réseau de vente et d’après-vente devrait continuer à fortement se développer en France en 2022, sans communiquer pour autant ses objectifs d'ouvertures annuelles.



