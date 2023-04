Tesla. Elon Musk assume de vouloir vendre plus de voitures quitte à sacrifier ses marges Le patron de Tesla, Elon Musk, s’est dit prêt à sacrifier les marges de son entreprise, dans le but de vendre un maximum de voitures électriques. Selon son dirigeant, le constructeur américain sera capable de continuer à générer d’importants bénéfices à l'avenir grâce à son logiciel autonome.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Depuis le début de l'année 2023, le prix de la Tesla Model 3 a chuté de 9 500 € en France. Tesla

Depuis le début de l’année, Tesla n’a cessé de baisser le prix de ses voitures électriques. En France, le prix de la Model 3 a par exemple été révisé de 9 500 €, tandis que celui de la Model Y a diminué de 11 000 € en l’espace de quatre mois. Ces baisses de prix, également appliquées sur d'autres marchés, ont donc logiquement dégradé la rentabilité de la marque américaine au premier trimestre 2023, son bénéfice net ayant chuté de 24 % par rapport à l’an dernier.

Pas de quoi pour autant inquiéter le dirigeant de l’entreprise, Elon Musk, qui assume vouloir continuer à sacrifier les bénéfices de Tesla pour produire davantage de véhicules, réitérant ainsi l'engagement du constructeur à réduire ses prix. « Nous avons estimé que pousser pour des volumes plus élevés et une flotte plus grande était pour nous le bon choix, plutôt que d’opter pour un volume plus faible et une marge plus élevée », a ainsi déclaré Elon Musk lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Une politique « zéro profit » envisageable ?

Suite à la publication des résultats de Tesla au premier trimestre 2023, le dirigeant de la marque américaine aurait même déclaré qu’il pourrait vendre ses véhicules électriques, tout en ne réalisant aucune marge dessus. À en croire ses déclarations, l'entreprise serait même le seul constructeur à pouvoir le faire, puisqu’elle pourrait à l’avenir continuer à gagner de l'argent grâce à son système autonome.

« Tesla est dans une position stratégique particulièrement forte parce que nous sommes les seuls à fabriquer des voitures que nous pourrions techniquement vendre sans profit pour l'instant, tout en continuant à générer des économies réellement énormes à l'avenir grâce à l'autonomie », a expliqué le dirigeant. Qui poursuit : « Personne d'autre ne peut le faire. Je ne sais pas comment beaucoup d'entre vous apprécieront la profondeur de ce que je viens de dire, mais c'est extrêmement significatif. »