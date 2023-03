Tesla : nouveau record de ventes au premier trimestre 2021 Le constructeur automobile américain Tesla a produit et livré plus de véhicules électriques de janvier à mars 2021, dépassant ainsi toutes les espérances des analystes financiers. On parle alors de près de 185 000 unités vendues.

Tesla est décidément toujours là où on ne l’attend pas. Après avoir dégagé le premier bénéfice de son histoire, le constructeur automobile de véhicules électriques de luxe a dépassé les attentes de Wall Street et de ses analystes entre janvier et mars 2021. Et ce en dépit d'un contexte de crise économique difficile pour l’ensemble du secteur automobile selon l’AFP.

Tesla a livré 4 462 véhicules de plus sur un an

Il a ainsi produit et livré plus de modèles que prévu au premier trimestre de l’année, soit

184 800 contre 168 000 ainsi estimés par le marché selon des données compilées d'un cabinet. Et ce sont 4 462 livraisons de plus qu'à la même période un an plus tôt (un chiffre lui aussi plus élevé que les prévisions). Les Tesla Model 3 et Model Y ont particulièrement tiré les performances. Tesla devrait présenter tous ses résultats du premier trimestre

le 5 mai 2021.



« Nous sommes encouragés par la bonne réception du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers une pleine capacité de production, a déclaré la marque américaine. Les nouveaux Model S et Model X ont été incroyablement bien reçus, le nouvel équipement ayant été installé et testé au premier trimestre, et nous commençons tout juste à augmenter la production ».

Tesla va dépasser les objectifs annuels

Notons que comme l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile mondiale, le groupe d'Elon Musk a dû faire face à la pénurie de puces électroniques, qui entrave alors depuis quelques mois la production. « Nous pensons que la Chine et l'Europe ont été particulièrement robustes ce trimestre et que Musk & Co. sont en route pour dépasser les 850 000 livraisons par an, ce qui est bien au-dessus des bruits de couloir les plus optimistes, commente un expert. Avec la vague écolo initiée par Joe Biden aux États-Unis cette semaine et l'envolée de la demande mondiale en véhicules électriques (...), nous pensons que ces chiffres de livraisons représentent un changement de paradigme et de sentiment

pour l'avenir ».

Le géant américain Tesla a aussi annoncé l'ouverture d'une usine en Allemagne où il espère produire 500 000 véhicules électriques par an en appui de ses 40 000 salariés. Un site construit en à peine un an...





