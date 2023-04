Tesla ouvre 5 nouveaux centres en France Tesla annonce l’ouverture de 5 nouvelles succursales françaises en 2023, situées à Tours, Clermont-Ferrand, Perpignan, Lyon-Saint-Priest et Dijon. Le réseau français du constructeur américain disposera ainsi de 24 centres, couvrant l'ensemble des régions de France métropolitaine.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Parmi les 5 nouveaux sites de Tesla annoncés pour cette année, le centre de Tours a été le premier à ouvrir ses portes le mardi 11 avril 2023. Tesla

Après avoir inauguré 3 nouveaux centres dans l'Hexagone en 2022, Tesla compte poursuivre le développement de son réseau français en 2023. Le constructeur automobile américain a en effet annoncé l’ouverture de 5 nouveaux sites pour 2023.

Avec ces cinq nouvelles implantations, situées à Tours, Clermont-Ferrand, Perpignan, Lyon-Saint-Priest et Dijon, le constructeur piloté par Elon Musk comptera ainsi 24 sites en France, pour mailler plus finement le territoire.

À lire aussi Tesla agrandit son réseau en France

Le centre Tesla de Tours déjà inauguré

Le centre Tesla de Tours a été le premier à ouvrir ses portes le mardi 11 avril 2023. Le site, composé d’un bâtiment de plus de 1 600m2, emploie une dizaine d’employés qui sont d’ores et déjà disponibles pour « présenter la gamme de véhicules 100 % électriques de Tesla, renseigner les personnes intéressées sur les différentes formules de financement disponibles et organiser des essais routiers ». Un atelier après-vente devrait également voir le jour sur place prochainement, où des techniciens spécialement formés pourront réaliser l’ensemble des opérations de maintenance.

Un autre site Tesla ouvrira ses portes dans les prochaines semaines à Clermont-Ferrand. Il sera rejoint plus tard cette année par les centres de Perpignan et de Lyon-Saint-Priest, tandis que celui de Dijon devrait est prévu pour fin 2023. Le constructeur estime désormais que « 85 % de la population métropolitaine se trouve aujourd’hui à moins de 90 minutes de route d’un centre Tesla ». La marque américaine ne compte pas pour autant s’arrêter là, puisqu’elle aurait déjà prévu de nouvelles ouvertures en France pour les prochaines années.