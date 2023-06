Tesla toujours en tête du secteur automobile dans le Top 100 des marques Tesla, Toyota, Mercedes-Benz et BMW sont les seuls constructeurs automobiles à figurer, comme l’an dernier, dans l’édition 2023 du Top 100 des marques mondiales les plus valorisées établi par Kantar Brandz. L’institut identifie Li Auto, Xpeng, Genesis et Polestar comme futures valeurs montantes.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Tesla apparaît une nouvelle fois comme la marque automobile la plus valorisée au monde en 2023. Adrien Cortesi

Comme chaque année depuis 2006, l’institut Kantar Brandz établit un Top 100 des « Marques mondiales les plus valorisées », qui mesure la contribution d’une marque à la valeur de sa maison-mère à l’aide de milliards de données analysées ou encore de millions d’interviews de consommateurs dans 54 pays. Dans son édition 2023, Kantar Brandz indique que la valeur des 100 entreprises du classement a chuté de 20 % en un an pour redescendre à 6 900 milliards de dollars, notamment à cause de la correction boursière subie par les valeurs technologiques cotées au Nasdaq.

Néanmoins, cette baisse annuelle fait suite à deux années de records, puisque la valeur des 100 marques les plus importantes avait progressé de 42 % en 2021 et 23 % en 2022. Ainsi, la valeur totale des marques du top 100 reste très supérieure à celle relevée en 2020 (5 000 milliards de dollars). Depuis le premier classement de 2006, la progression atteint + 379 %.

Le secteur automobile ne pèse que 2 % du top 100

Comme d’habitude, le top 10 des marques est occupé par les géants américains de la Tech, avec Apple, Google, Microsoft et Amazon en tête. D’autres géants américains (McDonald’s, Visa, Mastercard, Coca-Cola) ou chinois (Tencent) figurent également en bonne place, tout comme le maroquinier français de luxe Louis Vuitton. Alors que le top 100 est dominé par le secteur des plateformes de technologies et services destinées aux professionnels, qui pèse 1 616 milliards de dollars (- 24 %), soit 18 % du total, le secteur de l’automobile ne pèse quant à lui que 200,5 milliards de dollars, soit à peine 2 % du top 100. Notons toutefois que cette catégorie a mieux résisté que la moyenne avec une valorisation en baisse de 13 %.

Dans ce contexte, quatre constructeurs automobiles se hissent au sein du classement des 100 marques les plus valorisées au monde. Il s’agit de Tesla, qui gagne 4 places pour se classer 25e avec 67,7 milliards de dollars, puis Toyota (62e avec 28,5 Mds $, + 4 places), Mercedes-Benz (71e avec 24 Mds $, - 1 place) et BMW (87e avec 20,9 Mds $, - 11 places).

Media Image Image Le secteur automobile ne pèse que 2 % du classement des 100 marques les plus valorisées au monde en 2023. Kantar Brandz

Aucune marque des groupes Stellantis et Renault

Derrière ces quatre constructeurs, Kantar Brandz indique que Porsche, BYD, Ford, Audi, Honda et Ferrari complètent le top 10 des marques automobiles les plus valorisées. Ainsi, aucun blason appartenant aux groupes Stellantis et Renault ne ressortent en pole position.

Et cela ne semble pas prêt d’arriver, puisque l’institut Kantar Brandz note avoir identifié quatre nouveaux constructeurs automobiles qui pourraient « créer de la valeur à l’avenir ». Aucun d’entre eux n’appartient à la « vieille industrie », encore moins hexagonale ! Il s’agit en effet des chinois Li Auto et XPeng, du coréen Genesis, ainsi que du sino-suédois Polestar, qui appartient à Volvo donc au groupe chinois Geely.

Media Image Image Polestar figure parmi les quatre marques identifiées par Kantar Brandz comme pouvant créer de la valeur à l'avenir. L'argus

Les 10 marques du secteur automobile les plus valorisées en 2023*

Tesla : 67,7 Mds $ Toyota : 28,5 Mds $ Mercedes-Benz : 24 Mds $ BMW : 20,9 Mds $ Porsche : 16,1 Mds $ BYD : 10,1 Mds $ Ford : 9,1 Mds $ Audi : 8,3 Mds $ Honda : 8 Mds $ Ferrari : 7,8 Mds $

Top 10 secteur automobile : 200,5 Mds $ (-13%)

*Classement établi par l’institut Kantar Brandz