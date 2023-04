Tesla, Toyota, Mercedes et BMW dans le Top 100 des marques Dans l'édition 2022 des « Marques mondiales les plus valorisées », réalisé par l'institut Kantar Brandz, quatre constructeurs automobiles se hissent dans le Top 100. Tesla fait un bond en avant et Mercedes progresse, tandis que Toyota et BMW régressent.

Le Top 100 des « Marques mondiales les plus valorisées », établi par l’institut Kantar Brandz depuis 2006, permet de définir à quel point une marque contribue à la valeur commerciale de sa maison-mère, à l’aide de l’analyse de milliards de données. Pour l’édition 2022, Kantar Brandz note que les 100 entreprises du classement ont vu leur valeur progresser de 34 % en 2021, contre 42 % en 2020, pour atteindre un total de 8 700 milliards de dollars. Depuis le premier classement établi en 2006, la valeur du Top 100 a progressé de 406 %.

Évidemment, ce classement est dominé par les géants américains de la Tech, avec Apple, Google, Amazon et Microsoft en tête. La firme à la pomme pèse à elle seule plus de 947 milliards de dollars, contre 819 milliards pour Google. Quant au secteur automobile, il pèse beaucoup moins lourd que d’autres industries dans ce classement avec « seulement » 230,4 milliards de dollars.



Tesla, seul constructeur à progresser

