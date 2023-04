Tesla. Un bénéfice net dégradé par les baisses de prix au premier trimestre 2023 Tesla a enregistré un bénéfice net de 2,51 milliards de dollars au premier trimestre 2023, en chute de 24 % par rapport à l'an dernier. Cette méforme s’explique notamment par les baisses de prix mises en place par le constructeur américain depuis le début de l’année.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Depuis le début de l'année 2023, le prix de la Tesla Model 3 de Tesla a chuté de 9 500 € en France. Tesla

Après avoir conclu 2022 sur des résultats records, le constructeur américain Tesla a décidé de sacrifier ses marges en ce début d’année 2023. Le bénéfice net de la marque pilotée par Elon Musk a en effet dégringolé à 2,51 milliards de dollars (– 24 %), alors qu’il dépassait les 3,3 milliards de dollars au premier trimestre de 2022. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de Tesla a augmenté de 24 %, pour atteindre 23,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

La rentabilité du constructeur a été grandement dégradée par les baisses de prix appliquées par Tesla sur ses voitures électriques depuis le début de l’année. En France, le prix de la Model 3 a ainsi été révisé de 9 500 €, tandis que celui du Model Y a diminué de 11 000 €.

Des livraisons en hausse, des prix en baisse

Outre une baisse de son bénéfice net, Tesla a vu son bénéfice d’exploitation chuter à 2,7 milliards de dollars. Sa marge opérationnelle est ainsi tombée à 11,4 % au cours du premier trimestre 2023, contre 19 % à fin mars 2022. Cela reste toutefois dans la moyenne haute d'une industrie automobile habituée aux faibles marges.

Malgré cela, Tesla est parvenu à atteindre un niveau de production record sur les trois premiers mois de l’année, avec 440 808 unités. En parallèle, le nombre de véhicules livrés a augmenté de 36 %, en particulier pour ce qui est des Model 3 et Y. Ces derniers ont en effet enregistré un total de 412 180 livraisons, soit une hausse de 40 % en l’espace d’un an. Des performances solides donc et qui permettent au Model Y d'être en ce début d’année le véhicule le plus vendu en Europe et aux États-Unis (hors pick-up). La marque américaine maintient ainsi son objectif de 1,8 million de véhicules vendus d’ici à fin 2023.