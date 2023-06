Tous les indicateurs du marché automobile en mai 2023 Retrouvez, en partenariat avec NGC-Data®, les principaux indicateurs de ventes de voitures particulières neuves du mois de mai 2023 en France. La part du marché des particuliers a encore fondu sur ce mois, tandis que le canal des loueurs de courte durée a confirmé son redressement.

Voir les photos Portée par son modèle MG4, la marque MG Motor a signé en mai 2023 l'une des plus fortes progressions sur le marché automobile français. L'argus

Quels sont les chiffres-clés à retenir du marché automobile français pour le mois de mai 2023 ?

Selon les données de NGC-Data®, il s’est immatriculé un total de 145 538 voitures neuves sur ce cinquième mois (+ 14,8 %), ce qui en fait le deuxième mois le plus prolifique de l’exercice 2023 après les 182 717 livraisons de mars.

42 %. Le canal des particuliers, qui était déjà descendu à 42,7 % du marché en avril 2023, n’a représenté qu’une part de 42 % des cartes grises VN en mai, à 61 183 unités. Au cumul, celui-ci affiche une part de 45,6 % du marché des voitures neuves (319 014 unités).

12,5 %. La remontée du canal des loueurs de courte durée se confirme à l’approche de la période estivale. Celui-ci a enregistré la plus forte progression en mai (+ 26 %) et pesé une part de 12,5 % du marché automobile hexagonal, soit plus du double de celle affichée en février dernier (6,1 %).

La performance. Les livraisons de MG Motor continuent de grimper de manière spectaculaire : + 343,6 % en mai. La marque chinoise a affiché une part de marché de 1,7 % sur ce mois, contre 1 % en avril ou 1,1 % en mars (1,3 % au cumul), se hissant dans le top 20.

Top 5 des voitures les plus immatriculées en mai 2023

Renault Clio : 8 414 exemplaires (+ 37,7 %)

Peugeot 208 : 7 437 ex. (+ 2,5 %)

Dacia Sandero : 5 548 ex. (+ 20,2 %)

Peugeot 2008 : 5 238 ex. (+ 36,9 %)

Citroën C3 : 4 826 ex. (+ 41,2 %)

98,4 g/km. La moyenne des émissions de CO 2 (WLTP) des voitures neuves livrées en mai s’est établie à 98,4 g/km (source PFA-AAA Data), soit la deuxième plus basse relevée en 2023 (après le 97,5 g de mars).

Voitures électriques à batterie. Les immatriculations de BEV ont grimpé de 48,7 % en mai (22 666 unités), représentant une part de 15,6 % du marché automobile (15 % au cumul), contre 12,9 % en avril 2023.