Tous les indicateurs du marché automobile français en juin 2023 Retrouvez, en partenariat avec NGC-Data®, les principaux indicateurs de ventes de voitures neuves en juin 2023 en France. Avec 190 854 immatriculations, ce sixème mois a été le plus prolifique du premier semestre. Le canal des particuliers remonte à 45,1 %, notamment grâce à Tesla, Toyota et Dacia.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Alors que la Clio 5 restylée doit être lancée sur le marché cet été, Renault retrouve sa place naturelle de leader devant Peugeot avec une part de 17,5 % en juin 2023. DR

Quels sont les chiffres-clés à retenir du marché automobile français pour le mois de juin 2023 ?

190 854. C’est le nombre de voitures particulières neuves qui ont été immatriculées en France au cours du mois de juin 2023, soit une augmentation de 11,5 % en l’espace d’un an, selon les données de notre partenaire NGC-Data®. Une performance notable qui fait de juin le mois le plus prolifique de l’exercice 2023 après les 182 717 livraisons de mars, même si ce volume reste inférieur de 4,3 % à celui de juin 2021 (199 509 unités). Sur la période complète du premier semestre, les ventes ont également affiché une hausse de 15,2 % pour atteindre un total de 889 806 unités.

N°1. Pour le troisième mois consécutif, Renault retrouve sa place naturelle de leader du marché devant Peugeot, avec 33 347 immatriculations (- 8,5 %). Le Losange affiche une part de marché mensuelle de 17,5 % contre 13,3 % pour le Lion. En troisième position, Dacia (8,1 % du marché) garde une bonne distance sur Citroën (6,6 %). La marque aux Chevrons est désormais talonnée par Volkswagen (6,2 %) et Toyota (6 %).

45,1 %. Avec 86 110 exemplaires écoulés en juin 2023, le canal des particuliers a représenté une part de 45,1 % des cartes grises VN sur ce sixième mois de l’année. Un chiffre très proche de celui du premier semestre 2023, puisque le canal des particuliers affiche une part de 45,5 % des livraisons de voitures neuves (405 124 unités).

28,1 %. Le canal des flottes d’entreprises et de location longue durée (LLD) a quant à lui atteint une part de 28,1 % des immatriculations au mois de juin avec 53 636 unités (+ 15,4 %). Au cumul, il pèse 29,1 % du marché VN, avec un volume de 258 666 unités.

Tesla. Au sein du top 10 des marques les plus vendues, le constructeur américain Tesla (7e) a fait forte impression en signant une performance commerciale remarquable au mois de juin 2023. Ses ventes ont en effet augmenté de 182,8 % sur le sixième mois de l’année (8 516 unités vendues et 4,5 % de part de marché). Le Model Y est en tête avec 4 335 exemplaires écoulés (+ 120,7 %), suivi de près par la Model 3 et ses 3 966 unités (+ 278,8 %). Grâce à sa politique agressive de baisses de prix, Tesla enregistre donc 27 179 immatriculations de voitures neuves au cours du premier semestre 2023, soit une hausse de 131,5 % en l’espace d’un an.

Media Image Image La Tesla Model 3 a vu ses immatriculations exploser de 278,8 % pour atteindre 3 966 unités en juin 2023. Adrien Cortesi

Top 5 des modèles les plus vendus en juin 2023

Renault Clio : 12 499 exemplaires (+ 19 %) Peugeot 208 : 8 341 ex. (- 27,4 %) Dacia Sandero : 6 820 ex. (- 27 %) Renault Captur : 6 050 ex. (- 22,5 %) Citroën C3 : 5 759 ex. (+ 23,2 %)

94,9 g/km. La moyenne des émissions de CO 2 (WLTP) des voitures neuves livrées en juin baisse pour le deuxième mois consécutif et s'établit à 94,9 g/km (source : PFA-AAA Data). La moyenne a diminué de 8,9 g/km par rapport à juin 2022 (103,8 g/km) et de 12,6 g/km comparé à juin 2021 (107,5 g/km).

Voiture électrique. Les immatriculations de modèles électriques représentent 17 % de part de marché au mois de juin 2023, soit + 4 points en un an. Au premier semestre, un total de 138 077 unités ont été livrées, ce qui représente 15,5 % du mix de ventes.