Tous les indicateurs du marché automobile français en mai 2022 Selon les données de NGC-Data®, retrouvez les principaux indicateurs de ventes de véhicules neufs particuliers en mai 2022 en France. Contrairement à la marque Renault, qui a plongé de 12,2 % sur le mois contre 10 % pour le marché automobile, Dacia a vu ses immatriculations augmenter de 4,2 %.

Voir les photos Selon les chiffres de NGC-Data®, le marché automobile français est tombé à 126 819 voitures neuves immatriculées, soit une baisse de 10,1 % comparé à mai 2021 (141 053 unités)

Voici les chiffres clés du marché automobile français en mai 2022 à retenir.



– 10,1 % : mai signe la douzième baisse mensuelle consécutive des ventes de voitures particulières neuves en France, dans un marché auto paralysé par la crise des semi-conducteurs. Les immatriculations ont ainsi reculé de 10,1 % par rapport à mai 2021, à 126 819 unités, sachant qu’il y a eu deux jours ouvrés de plus qu’il y a un an. Au cumul depuis janvier, le volume tombe à 600 934 véhicules vendus, pour un repli de près de 17 %.



45,4 % : le canal de ventes aux particuliers a compté plus de 57 500 unités écoulées en mai 2022, laissant environ 55 % du marché français au canal des entreprises, de la location et des administrations.



36,2 % : la part des moteurs à essence a continué de diminuer en mai pour atteindre 45 860 immatriculations, en baisse de 22,2 % en un an. La deuxième motorisation la plus sollicitée reste les HEV essence avec un poids de 20,5 % pour 26 054 unités (+ 26 %). Le diesel s'est aussi érodé et a concerné 17,6 % des ventes après une dégringolade de 27,8 % à 22 271 exemplaires.



15 247 : il s’agit du nombre de VP neufs 100 % électriques immatriculés, après une progression des mises à la route de 31,8 % en un an. Cette énergie arrive, une nouvelle fois, en quatrième position des plus demandées en France avec une part de marché de 12 %.



Dacia : dans le trio de tête, la marque roumaine du groupe au losange est la seule à afficher une performance positive. Alors que Peugeot et Renault ont perdu des ventes avec respectivement – 12,2 % (22 971 unités) et – 8,3 % (20 742 unités), Dacia a vu ses immatriculations bondir de 4,2 % par rapport à mai 2021, pour atteindre 9 781 livraisons dans le mois. Les autres marques du top 10, que sont Hyundai (7e), Mercedes-Benz (8e), BMW (9e) et Fiat (10e), sont dans le vert. Mentions spéciales toutefois à la marque coréenne, qui carbure à + 30 %, et à l'italienne, à + 19,6 %. Ajoutons aussi que Tesla, qui n'a vendu que 152 véhicules en mai 2022, contre 2 111 en mai 2021, accuse une chute de 92,8 %. Mais, au cumul depuis janvier, le constructeur affiche une progression de ses immatriculations de 7,6 %.

Top 5 des modèles les plus vendus en mai 2022

Peugeot 208 Renault Clio Dacia Sandero Peugeot 308 Peugeot 2008



Exit la Citroën C3 et le Renault Captur. En comparaison du top 5 des ventes de véhicules particuliers neufs en avril 2022, la citadine (2e) et le SUV urbain (5e) ont laissé leur place à la Renault Clio qui s’est positionnée deuxième et au Peugeot 2008, qui s’est installé au cinquième rang. Et la 208 a bien évidemment gardé son leadership sur le mois.