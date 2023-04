Tous les indicateurs du marché automobile français en novembre 2021 Selon les données NGC-Data®, retrouvez les principaux indicateurs de ventes de voitures neuves particulières du mois de novembre 2021 en France. Sur un marché en retard de plus de 500 000 unités par rapport à 2019, Dacia, Hyundai et Tesla progressent fortement. Peugeot reste numéro un.

Voici les chiffres clés à retenir du marché automobile français sur le onzième mois de l’année 2021.



– 3,2 % : En novembre 2021, les ventes de voitures neuves particulières ont baissé de 3,2 % par rapport à novembre 2020 avec 121 995 immatriculations enregistrées contre 126 047 un an plus tôt. Alors que novembre 2020 était frappé par le deuxième confinement, les immatriculations avaient alors dévissé de 27 % par rapport à novembre 2019, quand 172 735 unités avaient été écoulées. Comparé à novembre 2019, le marché français a immatriculé 50 740 voitures de moins en novembre 2021.



1 500 885 immatriculations de voitures particulières ont été dénombrées de janvier à novembre 2021. Sur les onze premiers mois de l’année, le marché reste légèrement positif (+ 2,5 %) par rapport à la même période de 2020, qui se repliait de 26,9 % par rapport à 2019. Entre le cumul à fin novembre 2019 (2 003 089 unités) et celui à fin novembre 2021, le différentiel atteint 502 204 unités.



43,1 % : Sur l’ensemble des onze premiers mois de l’année, le canal des particuliers représente 43,1 % des immatriculations de VP neufs, soit 647 292 unités. Ce chiffre est en repli de 7,3 % par rapport à 2020.



36,7 % des voitures particulières neuves vendues en novembre 2021 étaient équipées d’un moteur essence, soit 44 739 unités (– 15,5 % par rapport à novembre 2020). Avec 22 666 immatriculations sur le onzième mois de l’année (– 41 %), le diesel ne représente plus que 18,6 % de la demande mensuelle. Au cumul des onze premiers mois de l’année, l’essence s'octroie 40,6 % du marché (– 13 %) avec 609 604 unités et le diesel 21,5 % (– 29,2 %) avec 322 000 unités.



+ 71 % : en novembre 2021, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 71 % à 16 420 unités, soit une part de marché de 13,5 %. Il s’agit de la quatrième énergie la plus demandée derrière l’hybride essence non rechargeable (19 420 unités, + 53,6 %) et devant l’hybride essence rechargeable (11 538 unités, + 34,7 %). Le GPL (+ 165,1 %) et l’E85 (+ 19 200 %) progressent fortement avec des volumes plus modestes.





N°1 : sur le mois de novembre 2021 (19 589 unités, 16,1 % de part de marché) comme au cumul des onze mois (259 322 unités, 17,3 % du marché), Peugeot s’affiche comme le numéro un de l’automobile en France devant Renault (18 936 unités en novembre, 242 167 unités au cumul), ceci alors que les deux leaders régressent. Les immatriculations de Peugeot reculent de 22,6 % en novembre et de 4,6 % sur onze mois, celles de Renault de 11 % en novembre et de 13,1 % au cumul.



Dacia conforte sa quatrième position derrière Citroën (13 172 unités, + 14,7 %) avec 11 086 unités écoulées en novembre 2021 (+ 66,6 %) et 112 606 unités sur onze mois (+ 27,7 %). Au sein du top 20, Toyota (5e, + 1,9 %), Kia (8e, + 34,6 %), Hyundai (11e, + 108,2 %), Tesla (14e, + 298,9 %) et Suzuki (19e, + 44,8 %) tirent leur épingle du jeu.





Ford (15e) affiche la plus forte régression mensuelle au sein du top 20 (– 45,1 %) et se fait doubler par Tesla sur le mois. Notons également le décrochage mensuel de Volkswagen (6e, – 31,8 %) et de Skoda (18e, – 26,1 %) sur fond de perturbation de la production liée à la pénurie de semi-conducteurs.



101,2 g/km : En novembre 2021, les voitures particulières neuves vendues en France émettent en moyenne 101,2 g/km de CO 2 selon la norme WLTP*, soit – 14,3 g/km par rapport à novembre 2020.





