Toyota Europe récompense quatre distributeurs automobiles français Dans le cadre de son prix Ichiban 2022 de la satisfaction client, 47 concessionnaires issus de 32 pays européens ont reçu une distinction de la part du groupe automobile Toyota. Parmi ces lauréats figurent quatre Français.

Justine Pérou Par

Voir les photos Olivier Guillemet (OGA) entouré de Matt Harrison, P-DG de TME, et Frank Marotte, P-DG de Toyota France

« Vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs ! Vous faites figure d’exemple en surpassant les attentes des clients, en leur offrant une expérience mémorable et en adaptant rapidement votre entreprise à l’évolution du marché. Félicitations à vous tous ! » Voici les mots chaleureux prononcés par Matt Harrison, patron de Toyota Motor Europe, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de remise de ses prix Ichiban* de la satisfaction client. Ces trophées sont remis chaque année aux meilleurs concessionnaires de la marque japonaise en Europe, ceux qui « se sont particulièrement distingués par leur approche et leur opiniâtreté à faire de leur concession la meilleure de la ville (Best Retailer in Town, BRiT) », insiste-t-on dans un communiqué. Et d’ajouter : « Outre les performances commerciales et le niveau de satisfaction client, ce prix récompense la capacité des concessionnaires à aller toujours plus loin en termes de développement durable, de services de mobilité et d’apport à la société en général. »



Pour cette cuvée 2022, le constructeur automobile a décidé d’honorer 47 distributeurs issus de 32 pays européens. Parmi ces vainqueurs, il y a quatre Français, soit un de plus qu’en 2021. Les lauréats du prix Ichiban 2022 en France sont Olivier Guillemet Automobiles (OGA) à Saumur, JNB Auto dans le sud de la France, Toys Motors à La Roche-sur-Yon du groupe RCM-Ronan Chabot et GTA à Meaux du groupe Team Colin.

Cerise sur le gâteau, l’un d’entre eux a été doublement récompensé. GTA Meaux a, en effet, été gratifié en plus du prix Going Beyond Award (« Au-delà de l’excellence » en anglais), pour avoir fait preuve d’excellence dans le domaine de l’efficacité opérationnelle.

Les concessionnaires lauréats du prix Going Beyond Award*

France : GTA Meaux (Meaux), efficacité opérationnelle

France : GTA Meaux (Meaux), efficacité opérationnelle Roumanie : New Wavemotors (Timisoara), engagement collaborateur

Pologne : Auto Park Bialystok (Bialystok), expérience client

Italie : Fuji Auto (Cuneo), développement durable et meilleure société

Turquie : Toyota Plaza Boranlar (Mersin), digitalisation

Espagne : Hybrid Car (Valladolid), véhicules d’occasion.

* Ichiban (« numéro 1 » en japonais)

Tags