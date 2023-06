Toyota France nomme un nouveau directeur expérience client et réseau À compter du 1er juillet 2023, Jean-François Grimaud prend la direction de l’expérience client et réseau de Toyota France. Il succède à Hervé Forzani, désormais P-DG Tim & Andie chez Toyota Assurances.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Jean-François Grimaud remplace Hervé Forzani au poste de directeur de l'expérience client et réseau au sein de Toyota France. Toyota

Toyota France annonce la nomination de Jean-François Grimaud au poste de directeur expérience client et réseau à compter du 1er juillet 2023. Il était auparavant responsable data, plates-formes et relation client depuis 2021.

Diplômé de l’école de commerce automobile Iscam et ingénieur en sciences appliquées, Jean-François Grimaud a débuté sa carrière chez le distributeur automobile britannique Inchcape plc pour les marques Mazda et Kia, respectivement chargé du technique et de l’après-vente. Il a ensuite intégré Toyota France en 1999, où il a exercé diverses fonctions, tout comme chez Toyota Motor Europe dès 2017.

Hervé Forzani chez Toyota Assurances

Son prédécesseur, Hervé Forzani, qui occupait ce poste depuis 2017, est désormais à la tête de Tim & Andie au sein de Toyota Assurances. Diplômé de l'université Paris-Dauphine, il a lui aussi évolué dans le secteur automobile tout au long de sa carrière.

Ayant évolué chez Opel entre 1989 et 2001, il a ensuite rejoint Toyota France et Toyota Europe. Dans les équipes du constructeur japonais sur le Vieux Continent, il a ainsi piloté le développement du réseau, puis occupé le poste de directeur des ventes et du réseau, avant de devenir directeur général adjoint de Toyota Fincancial Services France.

