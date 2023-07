Toyota. Frank Marotte anticipe un ralentissement du marché au second semestre 2023 Au premier semestre 2023, les ventes de Toyota France ont augmenté de 17,1 % pour atteindre 57 447 unités (VP + VUL). Expliquant ce rebond par un rattrapage après les pénuries de 2022, son président Frank Marotte anticipe un tassement des immatriculations d'ici à la fin de l'année.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Les ventes de Toyota France ont rebondi de 17 % au premier semestre, avec une performance notable sur le segment des particuliers, où la marque s'est imposée devant Volkswagen et Citroën. Toyota

Au cours du premier semestre 2023, Toyota France a immatriculé 50 773 voitures particulières (+ 16,2 %) et 6 674 véhicules utilitaires légers (+ 24,9 %), soit une part de marché 5,7 % pour la première catégorie et de 3,5 % pour la seconde. Au total, 57 447 véhicules de marque Toyota (+ 17,1 %) ont ainsi été immatriculés entre janvier et juin. Mais Frank Marotte, président de la filiale française, relativise toutefois ce rebond. « Cette performance est le résultat de l’impact des pénuries de 2022, puisque de nombreux constructeurs ont démarré l’année avec des portefeuilles de commandes remplis », explique-t-il.

Pour le reste de l'année, le président de Toyota France se montre plutôt optimiste. Il estime que le marché VP + VUL devrait atteindre 2,05 millions d'unités à fin décembre, soit une progression de 9 % par rapport à l’an dernier. Mais, selon lui, un ralentissement des commandes devrait commencer à se faire sentir au cours des prochains mois. « Ce que l’on constate au premier semestre sur les immatriculations risque de ne pas forcément se vérifier dans les mois qui viennent, et on va sûrement avoir un volume d’immatriculations qui sera moins important », prévient le dirigeant.

Media Image Image Frank Marotte, président de Toyota France DR

Toyota devant Volkswagen et Citroën sur le canal des particuliers

Sixième marque sur le marché VP derrière Renault, Peugeot, Dacia, Citroën et Volkswagen, Toyota a particulièrement brillé sur le canal des particuliers, où ses ventes de voitures ont bondi de 27,5 % pour afficher 28 737 unités. Sa part de marché y atteint ainsi 7,1 %, ce qui permet au constructeur japonais de se hisser en quatrième position derrière Dacia (16,3 %), Renault (15,5 %) et Peugeot (9,5 %), mais devant Volkswagen (6,3 %) et Citroën (5,1 %). Un succès principalement dû à son best-seller fabriqué en France à Onnaing (Nord), la Yaris Cross, dont 10 615 unités ont été vendues aux particuliers (+ 32,5 %), sur un total de 14 929 unités (+ 33,7 %).

« Le canal des particuliers est le plus rentable pour Toyota », estime Frank Marotte. Mais c'est aussi, selon lui, le segment qui « porte le plus » l'image de la marque. Cette bonne performance signifie donc que la gamme proposée par le constructeur « reste très attractive pour les particuliers », conclut-il, tandis que la stratégie marketing et commerciale « est extrêmement bien perçue en France ».