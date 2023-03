Toyota Professional est lancée, le réseau dédié prendra forme en 2021 Avec deux mois de retard en raison de la crise sanitaire, Toyota a lancé en mai son nouveau véhicule Proace City et sa marque Toyota Professionnal. Le déploiement des centres utilitaires, prévu cette année, se concrétisera surtout début 2021.

Comme prévu, mais avec deux mois de retard, la marque nippone a lancé en mai sa marque Toyota Professional, en même temps que son petit utilitaire Proace City, dérivé des Citroën Berlingo et Peugeot Partner. Toyota en a profité pour déployer, le 18 mai, son opération marketing et commerciale « Journée plus utilitaires », qui prend cette année une dimension davantage numérique, à travers, notamment, la diffusion de vidéos.



Comme certaines autres marques, Toyota offre les six premiers loyers en 2020 pour l’achat d’un utilitaire. « Les premiers retours sont bons, tant en termes de trafic que de volume de ventes auprès de notre cible d’artisans et de TPE-PME. Nous sommes au-dessus du rythme observé avant le confinement », indique Arnaud Martinet, directeur adjoint ventes sociétés & véhicules d’occasions.



Déploiement des centres utilitaires fin 2020-début 2021

Contrairement aux perspectives initiales, la constitution du réseau spécialisé dans la vente de véhicules utilitaires prendra véritablement forme en début d’année prochaine. « Nous avons préféré préserver la trésorerie de nos investisseurs en optant, de manière provisoire, pour une exposition de la marque et des modèles plus légère », précise Arnaud Martinet. Dans le sillage des sites pilotes de Vannes (Cobredia), Lyon (Sivam) et Marseille (Leydet), Toyota entrevoit 40 centres véhicules utilitaires à terme en France, dont le potentiel de ventes se situe entre 200 et 300 unités.

Des concessions dédiées aux ventes aux entreprises

A l’image des groupes Cobredia (Vannes, Brest), GCA (Angers) et Sivam (U Arena, à Nanterre), certains opérateurs ont choisi d’investir dans des concessions intégralement dédiées aux ventes aux entreprises, dans lesquelles est intégrée la structure Toyota Professional pour les utilitaires. « Ces sites dédiés répondent à des effets d’opportunité et ne sont pas exploitables partout », précise Arnaud Martinet, qui avance un volume de 15 000 à 20 000 immatriculations aux sociétés pour justifier un tel investissement. Pour un vendeur société, la marque situe l’équilibre entre 150 et 180 unités commercialisées par an.

