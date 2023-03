Toyota, Suzuki, Mazda... ensemble pour le véhicule connecté Cinq marques automobiles asiatiques : Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota et Mazda, ont noué un partenariat afin de développer de concert des systèmes de communication pour les véhicules de nouvelle génération. Elles envisagent d'ouvrir la collaboration à d'autres constructeurs.

L’union fait la force. Quelques groupes automobiles l’ont bien compris, qui entendent tirer profit des compétences des uns et des autres dans ce secteur industriel en profonde mutation. Plus ils sont nombreux, mieux c’est. Ainsi Suzuki, Subaru, Toyota, Daihatsu Motor et Mazda ont-ils créé une alliance à travers un accord prévoyant le développement conjoint de dispositifs techniques pour véhicules de nouvelle génération, soit électriques, connectés, autonomes et partagés. Et ce, afin de « promouvoir l'utilisation commune des systèmes de communication en utilisant des services connectés pour relier les voitures entre elles et avec la société. L'idée est de créer plus de valeurs et de nouvelles prestations à standardiser visant la fourniture anticipée de services connectés plus sûrs et plus pratiques ».

Réduire la charge de développement des constructeurs

Ces marques, qui veulent donc standardiser les systèmes connectés de leurs futurs modèles, rappellent que si le cloud, l’intelligence artificielle, le big data ou encore l’IoT sont à l’origine des profondes transformations de l’industrie automobile entière mondiale, chaque constructeur travaille néanmoins dans son coin. Ils cherchent à concevoir, de manière indépendante, leurs propres systèmes et à adopter une approche différente pour procéder à leur développement et y consacrer les ressources pertinentes. « À l'heure actuelle, Suzuki, Subaru, Mazda et Daihatsu, tout en intégrant leurs propres technologies dans les technologies de communication des véhicules de base développées par Toyota, construiront ensemble des systèmes pour la prochaine génération de voitures connectées avec des spécifications de connexion communes des véhicules aux réseaux et au centre des dispositifs de communication des véhicules. En conséquence, en stabilisant davantage la qualité de la communication entre les véhicules et le centre de communication des véhicules, il sera possible de fournir des services connectés plus pratiques aux clients, tels que des appels plus clairs entre les clients et les opérateurs et des vitesses de connexion plus rapides. Dans le même temps, il sera possible de réduire la charge de développement de chaque entreprise participante, mais aussi de simplifier le fonctionnement du système et les mises à niveau de version, qui incluent de nouvelles fonctions supplémentaires », explique le communiqué.

Toyota, Mazda, Suzuki, Subaru et Daihatsu pensent à ouvrir cette collaboration à d'autres partenaires partageant les mêmes idées du développement conjoint.



