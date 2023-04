Toyota veut rattraper son retard sur le véhicule électrique À la traîne dans la course à l’électrique par rapport à ses concurrents, le groupe Toyota annonce vouloir vendre 1,5 million de véhicules électriques par an d’ici à 2026. Le constructeur japonais prévoit pour cela de lancer dix nouveaux modèles zéro émission au cours des trois prochaines années.

Par Robin Schmidt

Voir les photos En retard sur le segment porteur de l'électrique, le groupe Toyota a annoncé le lancement de dix nouveaux modèles 100 % électriques d'ici à 2026. Toyota

25 000. C’est le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde par le géant de l’automobile Toyota en 2022. Un chiffre dérisoire comparé aux 1,31 million de Tesla ou encore aux 330 000 Volkswagen électriques écoulées l'an dernier. À l’instar de ses compatriotes japonais, le numéro un mondial de l’automobile est donc en retard sur ce segment porteur. Pour l’heure, le groupe ne dispose ainsi dans sa gamme que de trois modèles électriques, en incluant ceux de Lexus.

Ce retard s'explique par le fait que Toyota, comme les autres constructeurs japonais, a fait le choix de miser sur l'hybride au détriment de l'électrique au cours des deux dernières décennies. Un segment sur lequel Toyota excelle néanmoins et qui lui a permis, en 2022, de conserver son rang de numéro un mondial de l’automobile pour la troisième année consécutive.

« Atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 »

Pour éviter de perdre sa couronne mondiale, le nouveau directeur général de Toyota, Koji Sato, vient de présenter un plan ambitieux. Celui-ci prévoit le lancement de dix nouveaux modèles 100 % électriques d’ici à 2026, avec l’objectif de vendre 1,5 million d’unités chaque année. « Nous sommes déterminés à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 sur l'ensemble du cycle de vie de nos véhicules », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tokyo organisée vendredi 7 avril.