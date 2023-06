Transition énergétique. Pour Luc Chatel (PFA), l’électrique n’est pas la seule solution Luc Chatel était l’invité d’un débat organisé par l’association Équilibre des énergies le 6 juin 2023. Interrogé sur la stratégie de la filière automobile française, le président de la PFA a affirmé que l’électrique n’était pas la seule solution pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Le président de la Plateforme automobile (PFA), Luc Chatel, débattait ce mardi 6 juin 2023 sur le thème : « Transition énergétique : quelle stratégie pour la filière automobile française ? » Thomas Samson/AFP

L’association Équilibre des énergies organisait le mardi 6 juin 2023 un atelier-débat sur le thème : « Transition énergétique : quelle stratégie pour la filière automobile française ? » Brice Lalonde, président de l’association et ancien ministre de l’Environnement, recevait à cette occasion Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA), pour débattre autour de cette question. Ce dernier a tout d’abord tenu à se montrer rassurant quant à la capacité des constructeurs automobiles à répondre aux enjeux de la transition énergétique du parc routier français.

« Nous serons au rendez-vous parce que nous l'avons déjà été par le passé », a clamé Luc Chatel. Qui poursuit : « Quelle autre industrie que l'automobile, depuis cent vingt ans, a été capable de montrer, de prouver l'ampleur du génie humain. Cette capacité d'innovation, d'inventivité, de révolution. Je rappelle que l’automobile, c'est l'industrie qui innove le plus. C'est 20 % des dépôts de brevets dans notre pays, soit sept milliards d'euros d'investissements en R&D. L'automobile est aujourd’hui un concentré de technologies. Il y a plus de lignes de code dans une voiture que vous trouvez chez un concessionnaire que dans un Airbus A320. »

À lire aussi Industrie automobile. Luca de Meo appelle à une politique européenne ambitieuse

Le véhicule électrique n’est pas l’unique solution

L’Union européenne a fait un choix fort en interdisant la vente de véhicules thermiques neufs sur son territoire d’ici à 2035, décision que Luc Chatel décrit par ailleurs comme un propre « sabordage de souveraineté ». « Non, l’objectif n’est pas d’avoir 100 % de véhicules électriques. On a choisi l’électrique parce que c'était la seule solution disponible sur l'étagère. On a 1 200 000 véhicules électriques en France sur un total de 40 000 000 de véhicules. Et en 2035, lorsqu’on ne vendra plus de véhicules thermiques en Europe, il n'y aura qu’un tiers du parc qui sera électrique. Donc, pour régler le problème des émissions de CO 2 dans l'automobile, il faut activer tous les leviers », a-t-il déclaré lors du débat.

Dans ce contexte de transition énergétique, le président de la PFA en est donc convaincu : l’électrique ne peut être la seule solution. « Aujourd’hui, si vous regardez les émissions d’un véhicule sur l’ensemble de sa vie, 80 % des émissions viennent de l’usage et 20 % viennent de la production. La voiture électrique consomme énormément d'énergie, et le paradoxe est que la production d’une voiture électrique va coûter environ le double en carbone de celle d'une voiture thermique. Si l’on veut enlever les 80 % d'émissions d’une voiture sur son cycle de vie, il faut donc faire de l’électricité décarbonée française un véritable atout en la matière » a souligné Luc Chatel, tout en rappelant que les constructeurs automobiles français payaient actuellement leur électricité deux à trois fois plus cher en France qu’aux États-Unis ou en Chine.

Combiner les différentes énergies au sein du parc auto

Pour parvenir à répondre à l’ensemble des enjeux de la transition énergétique du parc automobile, le président de la PFA préconise de combiner les différentes solutions existantes plutôt que d’en choisir une seule. « Il n’y a pas de solution parfaite. On va y arriver en additionnant les bonnes volontés et les différentes solutions », a-t-il insisté lors du débat. Avant d'ajouter : « L’hybride rechargeable est une bonne solution de transition. Le consommateur est aujourd'hui perdu. Il hésite à acheter un véhicule électrique parce que c'est trop cher, parce qu'il n'y a pas assez d’autonomie, parce qu’il y a les bornes… Mais l’hybride rechargeable, c'est le meilleur des deux mondes. Vous pouvez à la fois aller dans les ZFE et faire 400 kilomètres sur l’autoroute pour partir en vacances. »

Enfin, Luc Chatel mise sur le rétrofit pour accélérer la conversion des deux tiers de véhicules thermiques qui resteront au sein du parc automobile européen après 2035. Cette solution de transformation présente néanmoins aujourd’hui quelques inconvénients, limitant son déploiement à une échelle industrielle. « Le rétrofit est une des réponses pour le parc automobile. Mais pour l’instant ça reste très compliqué. D’abord parce que ça coûte cher. Ensuite, parce que pour les constructeurs il y a des sujets de suivi des garanties qui ne sont pas si simples à gérer. Vous avez une voiture où toute la technologie a été prévue pour un poids ne dépassant pas les 900 kilos. Si vous rajoutez 400 kilos de batterie, ça ne va pas être exactement les mêmes performances, le même impact sur les amortisseurs et sur les freins. Donc ce n’est pas si simple que ça », a-t-il conclu.