Un nouveau patron pour Hella Aftermarket France A la suite du départ de Marc Pintiaux, Marco Van der Aa est, depuis le 1er juin 2020, à la tête de la direction générale de la division après-vente automobile française du groupe Hella.

Justine Pérou Par

Marco Van Der Aa, de nationalité hollandaise, a 52 ans

La nomination de Marco Van Der Aa au poste de directeur général de Hella Aftermarket France survient après la nomination de son prédécesseur, Marc Pintiaux, aux fonctions de directeur financier du groupe. Il reprend cette responsabilité qu’il a déjà eue avant d’assurer à la tête de la direction générale de l’après-vente en France et ce, pendant 12 ans.

C’est donc Marco Van Der Aa, de nationalité hollandaise, qui devient le nouveau patron. Il était depuis quatre ans le directeur général de Hella Benelux. Il cumulera désormais la direction générale des deux entités et partagera son activité entre le Benelux et la France.





23 ans d'expérience chez Hella