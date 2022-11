Un nouveau patron pour Nissan West Europe Le constructeur automobile Nissan a annoncé l'arrivée, au 1er avril 2022, de Richard Tougeron au poste de directeur général pour la région de l'Europe de l'Ouest. Il a remplacé Koen Maes, nommé il y a deux ans.

Par Justine Pérou

Richard Tougeron a pris la direction de Nissan West Europe

L’heure est au changement chez Nissan. Alors que Jérôme Biguet a succédé à Helen Perry en tant que directeur marketing de Nissan West Europe, le comité de direction de la marque a accueilli Richard Tougeron en qualité de directeur pour la région ouest de l’Europe. Sa nomination est effective depuis le 1er avril et procède du remplacement de Koen Maes, qui était en poste depuis juin 2020.

Pour un retour à la croissance de Nissan

Rappelons que Nissan West Europe est en charge des opérations de la marque en France. Richard Tougeron, qui a donc enfilé cette casquette de dirigeant pour le marché français, se dit impatient d’y lancer la technologie e-Power avec les nouveaux Qashqai et X-Trail.

« Richard Tougeron prend la direction de Nissan West Europe à l'aube d'une offensive produit exceptionnelle », annonce-t-on dans un communiqué. Et le nouveau patron d’ajouter : « Cette dynamique va créer les conditions d'un retour à la croissance et d'une meilleure rentabilité pour le réseau. L'ensemble permettra de pérenniser avec efficacité notre activité. »



Depuis le 1er avril 2022, le comité de direction de Nissan West Europe se compose comme suit :

Richard Tougeron, directeur général ; Julie Coe, directrice des ressources humaines et des affaires générales ;

Guillaume Barbet, directeur commercial ;

Jérôme Biguet, directeur du marketing ;

Olivier Cavarec, directeur après-vente ;

Benoît Chapelotte, manager stratégie et planning ;

Charles Fronty, directeur juridique ;

Xavier Kroetz, directeur du développement réseau et de la qualité ;

Grégory Nève, directeur de la communication et des véhicules électriques ;

Paul Robson, directeur administratif et financier.

Entré chez Nissan en 1998, Richard Tougeron a occupé successivement les postes de directeur développement réseau & qualité client et de directeur commercial chez Nissan West Europe. Il est alors passé directeur du développement réseau chez Nissan Europe, puis country director de Nissan au Benelux. Ensuite, le nouveau patron est parti au Japon, où il a travaillé pendant trois ans en tant que responsable développement réseau et qualité client au niveau global.

