Une deuxième usine de batteries en Europe pour le chinois CATL Le chinois CATL va investir 7,34 milliards d'euros afin de construire en Hongrie sa deuxième usine européenne de batteries pour voitures électriques. Il pourra ainsi mieux répondre à la demande de ses principaux clients que sont BMW, Stellantis, Volkswagen et surtout Mercedes-Benz.

Alors que les projets d’usines de batteries pour voitures électriques se multiplient en Europe, le chinois CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), leader mondial du segment, a annoncé qu’il allait investir 7,34 milliards d’euros en Hongrie pour construire son deuxième site de fabrication sur le Vieux Continent. Le but étant de « mieux faire face aux demandes » du marché européen, peut-on lire dans un communiqué. Il s’agit du plus important projet d’investissement dans le pays.

Cette usine, qui complète celle située en Allemagne, devrait voir sa construction commencer au cours du second semestre 2022. Le bâtiment s’étendra sur une surface de 221 ha à Debrecen, dans l’est de la Hongrie, pour atteindre une capacité de 100 GWh. Robin Zeng, patron fondateur de CATL, estime que l’accroissement de sa capacité de production en Europe permettra à l’entreprise « d’accentuer [son] avantage concurrentiel », mais aussi de « mieux répondre » aux attentes de ses clients européens.



Mercedes-Benz, plus gros client de cette nouvelle usine

