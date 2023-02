Utilitaires légers. Le marché français plonge de plus belle en mars Rien ne va plus pour le marché français du véhicule utilitaire léger ! La tendance négative s'accentue un peu plus chaque mois depuis début 2022 et tend désormais vers le rouge vif avec - 28,6 % en mars. Dans la tourmente, Renault reprend la tête à Citroën après l'avoir brièvement perdue en février.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Renault reprend la tête du marché des VUL en mars 2022 malgré une lourde chute de 42,3 % ALEXANDRE NICOLAS

Si le marché automobile français n’est pas en forme, celui des véhicules utilitaires légers s’enfonce progressivement dans le rouge vif en ce début d’année 2022. Selon les données fournies par notre partenaire NGC-Data®, les immatriculations de VUL de moins de 5,1 t ont ainsi dévissé de 19 % en janvier, de 23,7 % en février, avant de plonger de 28,6 % en mars avec seulement 34 054 immatriculations enregistrées au cours du troisième mois.

Au total, 90 761 VUL ont été écoulés en France au premier trimestre 2022, soit une baisse de 24,3 % comparé aux 119 783 unités recensées lors de la même période de 2021. À fin mars, ce sont donc 29 022 camionnettes et fourgons qui manquent à l’appel.



À LIRE. Les voitures les plus vendues aux particuliers au 1er trimestre 2022





Renault reprend sa première place

Top 10 des marques de VUL neufs en France en mars 2022

Clt Marque Volume Part de marché (%) Écart 2022/2021 (%) 1 Renault 7 730 22,7 – 42,3 2 Citroën 7 045 20,7 – 11,7 3 Peugeot 5 980 17,6 – 28,5 4 Ford 2 689 7,9 – 28,6 5 Fiat 2 486 7,3 – 45,4 6 Mercedes 1 565 4,6 – 34,6 7 Volkswagen 1 376 4,0 – 8,8 8 Iveco 1 213 3,6 – 28,2 9 Toyota 970 2,8 + 2,9 10 Opel 871 2,6 + 16,8 Total 34 054 – 28,6

Le Renault Master en tête

Top 5 des VUL les plus vendus en France en mars 2022

Clt Modèle Volume Part de marché (%) Écart 2022/2021 (%) 1 Renault Master 2 789 10,0 – 37,4 2 Citroën Berlingo 2 337 8,4 – 25,5 3 Peugeot Expert 1 950 7,0 + 5,9 4 Renault Trafic 1 892 6,8 – 39 5 Peugeot Partner 1 696 6,1 – 35

La part de marché des VUL électriques atteint 3,5 % au premier trimestre 2022

Tags