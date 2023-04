Utilitaires légers. Le marché français se contracte encore en mai 2022 Les ventes de véhicules utilitaires de moins de 5,1 tonnes en France ont décliné de près de 20 % en mai 2022, pour atteindre à peine 29 000 unités vendues selon notre partenaire NGC-Data®. Aucune marque automobile du top 10, même Renault le leader du marché, ne progresse.

Voir les photos Le Renault Master a été l'utilitaire léger le plus vendu en France en mai 2022 ALEXANDRE NICOLAS

Il y a du mieux, mais le marché français des utilitaires légers est toujours à l’arrêt. Depuis janvier 2022, les ventes des véhicules de moins de 5,1 tonnes ne cessent de dégringoler en France, atteignant même, par exemple, une chute de 28,6 % en mars et 31,8 % en avril. Le ralentissement s’est donc un peu atténué au mois de mai avec 28 960 immatriculations, pour une baisse évaluée à – 19,7 % selon notre partenaire NGC-Data®. C’est tout de même plus de 7 000 unités manquantes par rapport à mai 2021, un mois en croissance de 30,5 % par rapport à mai 2020, mais en retrait de 12,3 % par rapport au niveau record de 2019.

Les utilitaires de Renault s'imposent

Une fois de plus, les principales marques du marché ont affiché des résultats commerciaux négatifs. Aucune n’est dans le vert, mais notons tout de même que le losange s’est replacé en pole position sur ce mois de mai, alors qu’il avait été relégué à la 3e marche du podium le mois précédent, derrière Peugeot et Citroën, en termes de volume. Renault a en effet repris le leadership avec 6 415 exemplaires écoulés, même s’il est tombé à – 25,5 %, pour une part de marché de 22,2 %. Le lion et les chevrons ont respectivement vendu 5 222 unités (– 21,5 %) et 4 776 unités (– 8,2 %) sur le mois et 18 et 16,5 % de part de marché. Dans le top 10, le bilan commercial le moins pire revient à Ford, qui a contenu ses ventes à – 4,9 % pour atteindre 2 571 mises à la route et s’octroyer 8,9 % des ventes totales.

Top 10 des marques VUL en France (mai 2022)

Immat. mai 2022 Part de marché Écart (%) 2022/2021 Renault 6 415 22,2 -25,5 Peugeot 5 222 18,0 -21,5 Citroën 4 776 16,5 -8,2 Ford 2 571 8,9 -4,9 Fiat 2 251 7,8 -38,6 Iveco 1 444 5,0 -1,5 Mercedes 1 410 4,9 -27,4 Volkswagen 1 073 3,7 -26,2 Toyota 862 3,0 -8,4 Opel 613 2,1 -17,7



Et dans la course au produit le plus sollicité, le Renault Master a donc ravi la place de numéro un, et ce, d’une seule transaction au compteur selon NGC-Data®, au Peugeot Expert (1er en avril), alors que le premier s’est replié de 2,2 % et le 2e de 4,5 %. Les VUL français ont tous deux pesé 7,3 % du marché. Notons que le Renault Master s’est installé à la 3e marche du podium, malgré des immatriculations en perdition de 46 % sur le mois de mai (1 545 unités, 6,5 % de PDM).

Top 10 des modèles VUL en France (mai 2022)

Immat. mai 2022 Part de marché Écart (%) 2022/2021 Renault Master 1 722 7,3 -2,2 Peugeot Expert 1 721 7,3 -4,5 Renault Kangoo 1 545 6,5 -46 Iveco Daily 1 444 6,1 -1,5 Renault Trafic 1 374 5,8 -36,1 Citroën Berlingo 1 286 5,4 -30,4 Citroën Jumpy 1 169 4,9 + 29 Peugeot Partner 1 056 4,5 -54,1 Fiat Ducato 1 043 4,4 -50,3 Ford Transit Custom 1 030 4,4 + 35,7



Au cumul des cinq premiers mois de l’année 2022, le marché des véhicules utilitaires légers a enregistré 147 224 mises à la route, en baisse de 25 % par rapport à la même période il y a un an. Si Renault truste en premier au palmarès des plus gros vendeurs, il a glissé de 41,2 % (32 392 unités et 22 % de PDM), quand le suivant, Peugeot, a accusé un plus petit repli de 24 % (27 471 unités et 18,7 % de PDM). Parmi les 10 marques phares du marché, seule Toyota progresse, soit à + 10,2 % pour atteindre 4 586 immatriculations et 3,1 % du gâteau.