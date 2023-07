Utilitaires légers. Le marché poursuit son embellie sur le premier semestre 2023 Toujours sur sa lancée positive, le marché français des véhicules utilitaires légers poursuit sa croissance. Avec 47 701 exemplaires écoulés, le segment enregistre une hausse de 17 % au mois de juin 2023 par rapport à l’année précédente.

Selon les données fournies par NGC-Data®, le marché français des véhicules utilitaires légers confirme sa tendance haussière pour le quatrième mois consécutif. Au mois de juin, le marché enregistre une croissance de 17 % par rapport au mois de juin 2022 (42 701 unités écoulées). Sur les six premiers mois de l’année, le segment est ainsi en hausse de 3,8 % par rapport à l’année précédente. Le podium des marques est représenté par trois françaises. Renault garde sa place de leader, avec 12 315 exemplaires écoulés et ses 28,8 % de part de marché. La marque affiche même une belle progression sur les six premiers mois (+ 15,7 %).

En deuxième position, Peugeot enregistre 7 605 immatriculations (17,8 % de part de marché), soit une belle progression de 39 % par rapport à l’an dernier. Toutefois, la marque au lion recule de 1,4 % sur le premier semestre par rapport à 2022. Citroën clôt le Top 3 avec 6 993 unités écoulées et ses 16,4 % de PDM (+ 57,6 % par rapport à juin dernier). La situation est bien différente sur les six premiers mois, avec une baisse de 9,5 %. Par ailleurs, Ford (part de 7,6 %) et Fiat (part de 4,3%) accèdent au Top 5 avec un peu moins de 2 000 exemplaires, respectivement 1 820 et 1 817 unités.

Top 10 des ventes de VUL par marques en France (juin 2023)

Juin 2023 6 mois 2023 Clt Marque Volume Part de marché (%) Ecart 2023/2022 (%) Volume 6 mois Ecart 2023/2022 (%) 1 Renault 12 315 28,8 - 4,6 50 827 + 15,7 2 Peugeot 7 605 17,8 + 39 31 428 - 1,4 3 Citroën 6 993 16,4 + 57,6 29 488 - 9,5 4 Ford 3 265 7,6 + 19,3 14 589 + 2,4 5 Fiat 1 820 4,3 - 9,7 10 638 - 5,8 6 Iveco 1 817 4,3 + 31 7 517 - 4,6 7 Mercedes 1658 3,9 - 10,2 8 829 - 4,3 8 Volkswagen 1 654 3,9 +25,1 8 641 + 32,5 9 Opel 1 109 2,6 + 54,9 4 742 + 18 10 Toyota 1 043 2,4 + 37,8 6 674 + 24,9 Total 42 701 100 + 17 190 708 + 3,8

Le Renault Master repasse devant le Citroën Berlingo

Dans le détail, les grands fourgons gardent la part de marché la plus élevée avec un volume de 11 911 véhicules (27,9 % de PDM), malgré une légère baisse de 1,1 % sur l’ensemble du premier semestre. Les fourgonnettes suivent de très près avec une part de marché de 24 % (10 243 exemplaires). Sur les six premiers mois, elles enregistrent une progression de 23,4 %.

Côté modèle, Renault reprend la tête. Avec ses 3 194 exemplaires écoulés, le Master (9,4 % de PDM) détrône le Berlingo, en retrait ce mois-ci (il était n°1 en mai 2023) et qui se retrouve en quatrième position avec 2 379 unités (7 % de part de marché). On retrouve Renault à la deuxième place, avec le Trafic et sa part de marché de 9,3 % (3 240 exemplaires). Le Peugeot Partner garde sa troisième place (3 107 unités ; part de 9,2 %) et enregistre une hausse de 126,8 % par rapport à juin dernier.

Top 10 des ventes de VUL par modèles en France (juin 2023)

Juin 2023 Clt Modèle Volume Part de marché (%) Ecart 2023/2022 (%) 1 Renault Master 3 194 9,4 - 17,9 2 Renault Trafic 3 140 9,3 - 1,7 3 Peugeot Partner 3 107 9,2 + 128,8 4 Citroën Berlingo 2 379 7 + 72,4 5 Citroën Jumpy 1 876 5,5 + 56,2 6 Renault Kangoo 1 871 5,5 + 62,7 7 Iveco Daily 1 817 5,4 + 31 8 Peugeot Expert 1 420 4,2 - 20,4 9 Renault Express 1 350 4 - 43,7 10 Ford Transit 1 220 3,6 + 68 Total 33 900 100 + 14,1

Les ventes de VUL par types de carrosserie en France (juin 2023)

Juin 2023 6 mois 2023 Clt Carrosserie Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) 1 Grands fourgons 11 911 27,9 9,3 54 107 28,4 -1,1 2 Fourgonnettes 10 243 24 41,8 46 624 24,4 23,4 3 Fourgons 9 549 22,4 -2,9 43 249 22,7 -9,4 4 Dérivés de VP 8 801 20,6 29,4 35 042 18,4 3,9 5 Pick-up 891 2,1 2,4 6 031 3,2 14,6 6 Mini-fourgonnettes 262 0,6 29,1 1 400 0,7 27,5 7 Autres 1 044 2,4 54,2 4 255 2,2 26

L’électrique gagne en popularité

Si le diesel accapare le marché avec ses 74,1 % de part (31 649 véhicules), les autres motorisations, boostées par les ZFE, affichent de belles progressions. L’essence enregistre une croissance de 130,1 % en juin 2023 par rapport au mois de juin précédent, avec 5 354 unités écoulées (12,5 % PDM). L’électrique n’est pas en reste avec une progression de 273,6 % en juin 2023. Elle talonne ainsi l’essence avec ses 4 050 exemplaires et atteint presque 10 % de part de marché (9,5 %).

Enfin, les motorisations hybrides essence et éthanol restent minoritaires avec des parts de marché respectives de 1,9 % (833 unités) et de 0,5 % (215 ex). Elles affichent cependant de belles progressions sur les six premiers mois : + 59,9 % pour les hybrides et + 128,3 % pour l’éthanol.

Les ventes de VUL par énergies en France (juin 2023)

Juin 2023 6 mois 2023 Clt Energie Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) 1 Diesel 31 649 74,1 -0,7 149 588 78,4 -6,6 2 Essence 5 354 12,5 130,1 18 981 9,9 58,7 3 Electrique 4 050 9,5 273,6 14 612 7,7 130,6 4 Hybride essence (HEV) 833 1,9 21,1 3 586 1,9 59,9 5 Ethanol 215 0,5 159 1 260 0,7 128,3 6 Autres 600 1,4 37,9 2 681 1,4 10,4

