Véhicule d'entreprise. Le marché tourne encore au ralenti en mai 2022 Comme au cours des mois précédents, le marché du véhicule d'entreprise a continué de plonger, avec 55 329 véhicules particuliers et utilitaires vendus au total en mai 2022, soit une baisse de 15,8 %. Les motorisations diesel et essence poursuivent leur lente érosion.

Justine Pérou Par

Voir les photos Au cumul de janvier à mai 2022, le marché du véhicule d'entreprise a chuté de 19 %, avec 285 812 unités vendues DR

Les ventes de véhicules particuliers et d’utilitaires légers ne cessent de reculer sur le marché des flottes d’entreprises. Et c’est le même refrain depuis des mois. Malgré deux jours ouvrés de plus qu’en 2021, les immatriculations de VP et VUL réalisées auprès des sociétés, administrations et loueurs de longue durée ont dégringolé de 15,8 % sur un an selon les chiffres de l’Arval Mobility Observatory, pour afficher 55 329 unités vendues. Cette contre-performance est tout de même moins catastrophique que celle enregistrée au cours des mois de mars et avril, tombés respectivement à – 24 % et – 26 %. Et le compte n’y est pas du tout pour les utilitaires, qui ont décroché de 20,8 % sur un mois (20 489 unités). Les véhicules particuliers se sont montrés plus résistants en limitant leur chute à 12,6 % (34 840 unités).

Les thermiques souffrent toujours plus

Le schéma énergétique, pour le coup, ne change pas. Les flottes ont continué de bouder les motorisations thermiques, qui ont encore encaissé un repli des mises à la route à deux chiffres, soit – 24,4 % pour le diesel (28 297 VP + VUL) et – 23,8 % pour l’essence (10 463 VP + VUL). Les immatriculations dites propres ont quant à elles été regonflées, ainsi que l’atteste l’observatoire, avec 3 130 VP et VUL 100 % électriques vendus. Un chiffre en hausse de 5,5 %. Le total des hybrides et hybrides rechargeables a aussi progressé de 10,12 % (12 429 VP + VUL). « Au total, à fin mai, les parts de marché (VP + VUL) des différentes énergies ressortent à 18,9 % pour l’essence ; 51,1 % pour le diesel ; 5,7 % pour l’électrique ; et 22,46 % pour les hybrides (total), dont 8,62 % pour les rechargeables et 13,84 % pour les hybrides simples », souligne Arval Mobility Observatory.



Depuis janvier, pas de miracle donc. Le marché des flottes a lâché de plus de 19 %, à 285 812 unités au total. Soit un manque de 68 181 immatriculations par rapport au résultat des cinq premiers mois en 2021.