Véhicule électrique. Ford inaugure à Cologne son nouveau site de production Le constructeur automobile Ford vient d’inaugurer à Cologne son nouveau site de production dédié à l’électrique. Avec une capacité annuelle de 250 000 unités, cette usine fabriquera donc la nouvelle génération de véhicules électriques de la marque américaine pour le marché européen.

Par Robin Schmidt

Voir les photos La marque Ford commencera dès cette année sur le site de Cologne la production de son nouveau SUV compact électrique, baptisé Explorer, en attendant les premières livraisons prévues pour début 2024. DR

Le nouveau site de production de Ford vient officiellement d’ouvrir ses portes à Cologne. Cette usine permettra au constructeur automobile de fabriquer sa nouvelle génération de véhicules entièrement électriques, destinée au marché européen. La marque américaine commencera ainsi dès cette année la production du nouveau Ford Explorer, un SUV compact 100 % électrique, dont les livraisons devraient débuter en 2024.

« Le site de Cologne marque le début d'une nouvelle ère pour Ford en Europe » a déclaré Martin Sander, directeur général de Ford Model e Europe. Qui poursuit : « Nous redéfinissons une fois de plus la mobilité automobile, en mettant en œuvre des technologies de pointe pour construire des véhicules entièrement connectés, qui répondent à la demande de mobilité zéro émission de nos clients. »

Une capacité de production annuelle de 250 000 véhicules électriques

Le constructeur automobile Ford a réalisé un investissement de 2 milliards de dollars pour transformer son usine historique de Niehl, basée à Cologne, en un centre de haute technologie dédié à la production de véhicules électriques. Baptisé Ford Cologne Electric Vehicle Center, le nouveau site allemand est désormais équipé d’une toute nouvelle chaîne de montage, d'un système d'assemblage de batteries et d'un système d'automatisation et d'outillage de pointe, lui permettant d’atteindre à terme une capacité de production de 250 000 véhicules électriques par an. Pour rappel, Ford s’est donné pour objectif de produire 2 millions de véhicules entièrement électriques d'ici à 2026.

We’ve built nearly 18M vehicles at our assembly plant in Cologne since 1931. Today it officially re-opens as the Ford Cologne Electric Vehicle Center, our first carbon neutral assembly plant worldwide. The start of a new electric era for @Ford in Europe. #CologneEVCenter pic.twitter.com/6aUH3ic2Jq — Jim Farley (@jimfarley98) June 12, 2023

Ce site industriel sera également le premier de la marque américaine à être neutre en carbone, puisque l'ensemble de l'électricité et du gaz naturel nécessaires à son fonctionnement seront issus d'électricité renouvelable et de biométhane. « Le Centre de Cologne, neutre en carbone, est une vitrine majeure de l'industrie automobile pour le passage de la fabrication automobile traditionnelle à la production de véhicules électriques. Les installations et les processus ont été conçus par nos ingénieurs pour maximiser l'efficacité et minimiser l'impact sur l'environnement, aidant Ford à devenir neutre en carbone en Europe et soutenant notre plan mondial de décarbonisation », a conclu Martin Sander, dans un communiqué.